Atención, dueños de mascotas: la UE implementa nuevas normas para tus perros y gatos a partir de 2028

El Parlamento Europeo ha acordado un primer marco común del Reglamento de bienestar y trazabilidad de perros y gatos de la Unión Europea. Esta medida se aplicará en todos los Estados miembros y regulará la cría, venta, alojamiento, cuidado e importación-exportación de estos animales.

Tras semanas de negociaciones, el marco fue aprobado el pasado 25 de noviembre. Se prevé que la nueva normativa entre en vigor a partir de 2028, para cuando se espera que todos los perros y gatos de la UE estén identificados y registrados.

Nuevas medidas europeas

Como forma de implementar esta medida, Europa ya está preparando un sistema online que permitirá registrar mascotas antes de que se implemente la normativa. De esta forma buscarán evitar vacíos legales que favorezcan la venta de mascotas después de su aplicación.

Entre las medidas que se plantean, destaca la implantación de reglas sobre la importación y movimiento de animales de la UE. Asimismo, la medida refuerza la persecución del comercio ilegal de mascotas y su venta en tiendas tradicionales.

Otro aspecto destacado es que la UE extiende una normativa vigente en países como España como la obligatoriedad de que las mascotas estén identificadas con un microchip y su registro en bases de datos nacionales.

Estas medidas pretenden mejorar el bienestar de los animales domésticos, garantizar su identificación y trazabilidad en toda la UE. Además, el nuevo marco tiene como objetivo armonizar las legislaciones de todos los países miembros en esta materia para luchar contra la cría irresponsable o abusiva. Aunque este marco esté aprobado, la normativa todavía debe ser adoptada formalmente por el Parlamento Europeo y los gobiernos miembros.