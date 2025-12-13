Así es el parque canino más grande de Pontevedra: más de 3.000m² a menos de 30 minutos de Vigo

Los dueños de perros siempre están buscando espacios en los que disfrutar del ocio con sus mascotas. Quienes busquen espacios amplios y cargados de actividades, a menos de 30 minutos de Vigo podrán encontrar el parque canino más grande la provincia de Pontevedra.

Este lugar ofrece 3.000 m² en los que entrenar y jugar con nuestros perros en Gondomar, así como espacios donde los dueños podrán descansar y disfrutar de un día al aire libre en compañía de su mascota.

Entre los espacios dedicados a las personas, encontramos tramos diferenciados con un merendero, una pérgola y una zona de circuito biosaludable.

El mejor lugar de Pontevedra para pasear a tu perro

Este espacio no es solo ideal para los vecinos caninos del Val Miñor, también es uno de los mejores lugares de Pontevedra para pasear a tu perro. El recinto vallado permite que los perros puedan estar sueltos en su interior, donde encontrarán zonas verdes y un amplio arenal canino.

El parque canino está dotado de diferentes elementos, como anillos de salto, mesas caninas, pasos, rampas o corredores para los canes que darán forma a un circuito agility, modalidad que combina la disciplina y el deporte a través de un recorrido compuesto por esos elementos que los animales deberán superar acompañados por sus dueños, preparatorio en muchas ocasiones para distintas competiciones de animales.

Además, los dueños primerizos deben estar atentos con las actividades del parque, ya que desde el concello señalan que están estudiando la posibilidad de impartir cursos gratuitos de adiestramiento con especialistas.

Si no sabes a dónde llevar a tu perro este fin de semana, este parque es el plan ideal para pasar un día con tu compañero canino.