Reclaman que en España la violencia vicaria incluya el maltrato a las mascotas

La violencia vicaria se produce cuando el agresor daña a terceros para causar sufrimiento psicológico a la mujer. En este contexto, los animales de compañía se han convertido en un instrumento más de control y amenaza, especialmente durante procesos de separación o tras la denuncia por violencia de género.

Según datos de la Fundación Affinity, el 86 % de las mujeres víctimas de violencia machista con animales a su cargo ha sufrido amenazas relacionadas con ellos, y cerca del 60 % reconoce haber retrasado su salida del domicilio o la denuncia por miedo a represalias contra su mascota.

Aunque la Ley de Bienestar Animal y las reformas legales recientes han avanzado en la protección de los animales, las organizaciones insisten en que no se contempla de forma clara a las mascotas como víctimas de violencia vicaria, lo que dificulta su inclusión en órdenes de protección o recursos de emergencia.

Desde el ámbito jurídico, la abogada especializada en violencia de género Laura Pérez subraya que «la ausencia de este reconocimiento deja a muchas mujeres atrapadas». «Cuando una víctima pregunta qué pasará con su perro o su gato, muchas veces no hay una respuesta clara desde las instituciones», señala.

En Galicia

En Galicia, entidades sociales advierten de la falta de recursos de acogida que permitan a las mujeres huir con sus animales, una carencia que, según afirman, supone un obstáculo real para romper con el maltratador.

«Proteger a las mascotas es proteger también a las víctimas», defienden desde los colectivos impulsores de esta petición, que reclaman cambios normativos, protocolos específicos y formación para fuerzas de seguridad y personal judicial.

La demanda ha ganado fuerza en los últimos meses y busca que España avance hacia una protección integral frente a la violencia machista, reconociendo todas sus formas, incluidas aquellas que se ejercen contra los animales del entorno familiar.

