Luis Tosar presume de Nala en el ‘Late Xou’ de Marc Giró: «Miña cadeliña!»

Luis Tosar mostró en el Late Xou de Marc Giró una faceta poco habitual en la gran pantalla pero muy reconocible fuera de ella: la de dueño rendido a su perra. El actor gallego habló con cariño -y mucho humor- de Nala, presente en el plató de TVE a través de una foto que el presentador se sacó de la manga -de su mesa-, protagonizando uno de los momentos más entrañables del programa al explicar incluso cómo se dirige a ella en la intimidad: «Yo le hablo y le digo “miña cadeliña”», confesó, provocando sonrisas en plató.

Incluso llegó a recrear uno de esos tiernos momentos con su perrita, y es que el protagonista de películas y series como Te doy mis ojos, Maixabel o Celda 211 confesó su autosorpresa al darse cuenta de que «salen voces de mí que yo nunca creí que tenía». En esa escenificación con su nativo acento gallego interpeló a su mejor amiga peluda como si ella estuviera presente: "Que pasó miña cadeliña, qué pasó? Ay dios mío, cómo se pone, mirá pa ahí, mira pa ahí!".

Nala es la perrita de Luis Tosar. / RTVE

«Es la jefa de la casa y lo sabe»

Lejos de los personajes duros que suele interpretar, Tosar se mostró relajado y cercano al describir la relación con su mascota. «Es la jefa de la casa y lo sabe perfectamente», afirmó entre risas. «Yo podré hacer películas, pero aquí la que manda es ella», añadió, dejando claro que en su hogar no hay discusión posible cuando Nala toma una decisión.

Durante la entrevista, el actor explicó que la llegada de su perra supuso un cambio importante en su rutina. «Te ordena la vida sin que te des cuenta», relató. «De repente, tus horarios, tus paseos y hasta tu estado de ánimo dependen de ella, y eso es maravilloso». Según señaló, convivir con Nala le ha ayudado a bajar el ritmo y a disfrutar de las pequeñas cosas: «Te obliga a salir, a respirar, a estar más presente».

Marc Giró no dejó pasar la ocasión de preguntarle si Nala es consciente de la popularidad de su dueño. La respuesta fue tan directa como divertida: «Le da exactamente igual. Si no salimos a la hora que toca, me mira con una cara que no hay Goya, ni alfombra roja que lo arregle».

El testimonio dejó uno de los momentos más comentados del programa, con un Luis Tosar orgulloso de su faceta más doméstica y gallega. «Al final», resumió, «ella es la que me pone los pies en el suelo… y yo, la correa en la mano».