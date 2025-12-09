La herencia que la perrita Tonga dejó a sus amigos del parque: «Me encantaría que jugaras por mí»

«He venido al parque con mi perrito, y me he encontrado esto de Tonga». Así empieza el vídeo de Marina, una usuaria de Tik Tok que, emocionada con su hallazgo, ha querido compartir en redes sociales este precioso gesto de un peluda recientemente fallecida.

Las imágenes muestran, sobre un manto de hojas otoñales, un globo en forma de corazón con el nombre de Tonga que va atado a una caja llena de pelotas de tenis. En un costado de la caja hay una foto de la perrita, «ahora en el cielo», y en otro de los lados de ese pequeño contenedor, un mensaje en el que explica los motivos de su regalo. La humana de Coco, con lágrimas en los ojos, lee el texto sobre este inesperado legado perruno.

Foto de Tonga en uno de los lados de la caja. / Tik Tok

«Hola, me llamo Tonga. Este fue mi parque favorito, donde jugué, corrí, me revolqué, brinqué y atrapé pelotas. Yo estoy ahora en el cielo de los perritos, ya crucé el arcoíris. Me encantaría que jugaras por mí. Te regalo una pelota para que te diviertas y juegues con tu amado humano. Nuestra misión en este mundo es amar, ser fiel, proteger, cuidar y ser leal. A mí me amaron mucho. Dios decidió enviarnos sin alas a la Tierra… pero sabemos que somos ángeles».

La publicación está teniendo miles de reacciones en la cuenta de @eme.dmarina, que remata el vídeo destacando la «manera tan preciosa de despedir a tu perro», y un mensaje sobreimpresionado en las imágenes: «Tonga, vuela alto».