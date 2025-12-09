Gatos vs. árboles de Navidad: cómo conseguir que tu felino no destroce la decoración este año

Aprovechando el puente de la Constitución, muchos gallegos han acudido al trastero para rescatar las decoraciones navideñas y empezar a engalanar su casa. La estrella de estas decoraciones es el árbol de navidad, un elemento tan indispensable como problemático cuando tenemos un gato en casa.

Aunque la mayoría de veces esta situación solo sea molesta, dejar a tu gato a su aire con el árbol también puede resultar peligroso. Además de que se pueda hacer daño si le cae encima, que se dedique a jugar y morder el árbol de forma continuada puede suponer un peligro de atragantamiento o de intoxicación; puesto que algunos modelos vienen cubiertos de nieve artificial o purpurina.

Muchos dueños optan por versiones creativas y seguras como los árboles de madera decorativos o un árbol de pared dibujado con luces, cintas y guirnaldas. Si todavía prefieres lograr la convivencia entre mascota y el adorno más clásico de la Navidad, el etólogo Ferran Pahisa te ofrece varias soluciones.

Cómo evitar que tu gato tire el árbol de Navidad

A través de un vídeo publicado en TikTok, el experto comparte cinco trucos con los que podremos evitar que nuestro gato tire nuestro árbol todo el rato:

Escoge un lugar al que a tu gato le cueste llegar : esto puede resultar muy útil si tu mascota va a pasar bastante tiempo solo o sin vigilancia.

: esto puede resultar muy útil si tu mascota va a pasar bastante tiempo solo o sin vigilancia. Fija el árbol a la pared o al suelo : de esta forma será más complicado que lo tumbe al colgarse de él.

: de esta forma será más complicado que lo tumbe al colgarse de él. Hazlo menos atractivo : «Opta por luces permanentes en lugar de intermitentes y evita las decoraciones que cuelguen mucho»

: «Opta por luces permanentes en lugar de intermitentes y evita las decoraciones que cuelguen mucho» «Ofrece alternativas» : colocar juguetes o rascadores cerca puede ayudar a que distraiga su atención del árbol.

: colocar juguetes o rascadores cerca puede ayudar a que distraiga su atención del árbol. No bajes la guardia: aunque todas estas ideas pueden ayudar a que tu gato deje tranquilo el árbol, echarle un ojo de vez en cuando puede evitarte un susto.

@ultimaes 😻🎄 Nunca nos cansaremos de ver a un gato jugar con un árbol de Navidad, pero aquí van unos consejos para pasar una Navidad segura con tu gato 👆 ♬ Christmas Is Coming - DM Production

Si habías dejado de poner el árbol porque tu compañero felino se la tenía jurada, estos trucos podrán ayudarte a recuperar el toque navideño en tu hogar sin escuchar cómo se rompe algo cada cinco minutos.