¿Cuánto cuesta tener una mascota en Galicia en 2025?

Los dueños de mascotas no escatiman en gastos a la hora de cuidar de sus compañeros peludos. Aunque la salud y la comida son los principales gastos, ¿cuánto cuesta tener una mascota en Galicia?

A la hora de adoptar, el apartado económico pesa mucho en la decisión del tipo de mascota que acogemos y en qué momento de nuestra vida lo hacemos. Aunque esta decisión no deba tomarse a la ligera, muchas personas subestiman el coste que implica cuidar de un animal durante toda su vida.

Además, al igual que sube el precio de nuestra cesta de la compra, los productos para animales también son cada vez más caros. Antes de hacernos cargo de un compañero peludo, debemos tener en cuenta el presupuesto con el que contamos.

Alimentación y veterinario: los principales gastos

La comida es un gasto recurrente. En el caso de los perros (de tamaño mediano o grande), el gasto estimado en pienso es de entre 40 y 80 euros al mes, algo más en las razas más grandes. En cuanto a los gatos, dependiendo de su raza y su edad podemos estar hablando de unos 35 o 50 euros mensuales.

Estos gastos estimados se basan en el coste de piensos y latas de gama media-alta, si nos vamos a dietas específicas como la BARF, el coste puede subir hasta llegar a la horquilla de 60 a 240 euros cada mes.

En cuanto al veterinario, debemos contar con el gasto fijo de una revisión anual y de las vacunas habituales; tanto en perros como en gatos esto último ronda entre los 25 y 30 euros. Sin embargo, el problema está en los imprevistos. Una intervención quirúrgica o una hospitalización pueden superar los 500 euros.

Además, debemos tener en cuenta algunas medidas obligatorias. Según la ley de Bienestar Animal, nuestra mascota debe estar identificada con microchip, lo que puede costar entre 30 y 50 euros, a lo que podemos sumar un posible coste de registro.

El trámite en el que menos quieren pensar los dueños también tiene su coste. Cuando nuestra mascota fallece, incinerarlo puede costar entre 120-350 euros. Cualquier elemento extra como una urna o realizar una ceremonia será un gasto añadido.

Higiene, vivienda y accesorios: lo que engorda la factura

Muchos perros necesitan pasar por la peluquería de vez en cuando. Más allá de la estética, esto pude ser una necesidad sanitaria e higiénica en algunas épocas del año, por lo que debemos contar con un gasto de entre 25 y los 70 euros por sesión.

La higiene se extiende hasta nuestro hogar. La mayoría de dueños terminan optando por adquirir aspiradoras especiales, productos antiolores o fundas para el mobiliario, elementos que van sumando a la factura. En el caso de los gatos debemos contar con la arena, depende del tipo que escojamos y de su peso, desde dos o tres euros por bolsas de 3 kg, hasta 20 o 30 euros por bolsas que llegan hasta los 20 kilos.

Gastos como la arena, correas o juguetes inflan la factura total de tener una mascota. / Envato

Por otra parte, hay un gasto que nos suele parecer menor, pero que al final del año puede sumar entre 80 y 200 euros. Los accesorios como la cama, el transportín, la correa, o los juguetes son gastos que van engordando la factura de mantener a nuestro animal poco a poco.

Dificultades para viajar y encontrar una casa

Aunque estas situaciones sean puntuales, encontrar la forma de viajar con nuestro animal puede encarecer el transporte. Esto se suma a que, dependiendo del animal, medios de transporte como los trenes o los aviones cuentan con cupos y limitaciones por peso que pueden excluir estos medios como una opción viable para viajar con nuestra mascota.

En el caso de no poder viajar con nuestro compañero, la ley establece que nuestra mascota no puede quedarse sola demasiado tiempo. Esto nos obliga a depender de algún familiar que la cuide o contratar los servicios de una residencia, que puede costar entre 10 y 25 euros diarios.

Otro punto que debemos tener en cuenta a la hora de adoptar es el alquiler. Tener una mascota nos vetará un gran porcentaje de los pisos disponibles en alquiler, mientras que en el caso de los alquileres que sí los permiten pueden cobrar cargos extra o fianzas a mayores en previsión de daños provocados por los animales.