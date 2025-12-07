5 plantas que no debes tener en tu casa si tienes gato: «Puede causarle fallos renales»

Los dueños de gatos saben de sobra que no es nada fácil mantener el correcto cuidado de las plantas con un felino cerca. Lo que muchos no saben es que el gusto de sus gatos por morder plantas puede resultar peligroso. Como recuerdan en la cuenta de divulgación y entretenimiento sobre gatos, Universo de Gatitos, algún vegetal incluso «puede causarle fallos renales».

La hierba gatera y otras plantas pueden resultar muy útiles para tu mascota. Lo habitual es que las consuman como remedio natural para limpiar su sistema de parásitos, mejorar su digestión y ayudarles con las bolas de pelo. El problema llega cuando introducimos una planta nueva a un gato doméstico sin conocer el daño que le puede hacer.

Cinco plantas que no debes tener si vives con un gato

Tener una mascota conlleva ciertas responsabilidades. Por eso, como recuerda la cuenta de divulgación a través de un vídeo de TikTok, no debes tener ninguna de estas cinco plantas si vives con un gato.

La primera mención es para el lirio o azucena. Esta planta destaca por sus hermosas y coloridas flores, pero puede ser todo un «arma letal para nuestros michis». Como señalan en el vídeo: «Una sola lamida de polen puede provocar daños renales en pocas horas».

La siguiente en la lista es una de las plantas más populares para decorar: la costilla de Adán o monstera deliciosa. «Les inflama la lengua, el paladar y hasta les cuesta tragar», señala la publicación. Otra de las opciones más populares como planta de interior es el poto. Esta popular enredadera puede «provocar vómitos, babas y una boca en llamas si tu gato la muerde»

https://www.tiktok.com/@universodegatitos/video/7549629603539684630

Esta lista continua con la lengua de suegra, una opción muy extendida entre los principiantes en el mundo de la botánica por su gran resistencia y adaptación a los entornos domésticos. Sin embargo, cuando un gato la ingiere le puede causar náuseas vómitos y diarrea.

Por último, el espatafilo, cuna de Moisés o lirio de la paz es una de las opciones que debemos descartar en una vivienda con felino. Aunque su efecto la hace «no tan peligrosa como el lirio», esta planta tropical «irrita el estómago y causa náuseas».

Si queremos buscar ideas para decorar nuestro hogar y mantener seguro a nuestro compañero, lo mejor es consultar con un veterinario qué opciones son las más adecuadas para nuestro gato.