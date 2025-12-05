¿Puedo pedir un permiso laboral para cuidar de mi mascota? La ley lo deja claro

Las mascotas son un miembro más de la familia, por ese motivo, cuando se ponen enfermas o tiene algún problema, lo primero en lo que pensamos es en poder acompañarlas y pasar tiempo con ellas durante su recuperación al igual que lo haríamos con alguien cercano. Sin embargo, las obligaciones laborales pueden suponer un impedimento.

¿Es posible pedir algún tipo de permiso si nos encontramos en esta tesitura? Si en alguna ocasión te has encontrado con la dificultad de conciliar el trabajo con el cuidado de tu mascota, debes saber que la Ley de Bienestar Animal no incorpora permisos laborales retribuidos para que los empleados puedan ausentarse de sus puestos.

Esto quiere decir que en caso de enfermedad, asistencia a consulta veterinaria o intervención quirúrgica, el Estatuto de los Trabajadores no contempla ningún derecho al que acogerse.

¿Qué puedo hacer si tengo que llevar a mi mascota al veterinario?

Aunque no existe una ley que lo recoja, lo que sí está ocurriendo es que algunas empresas adopten políticas 'pet friendly' que incluyen permisos especiales dentro de sus planes de conciliación laboral.

En caso de tu empresa no sea de este tipo, lo que se podría hacer será plantear la reorganización de la jornada para conseguir un hueco o el teletrabajo. Si esto no fuera posible, el trabajador tendría que recurrir a consumir días de asuntos propios o de vacaciones para poder atender las necesidades de su mascota.

En el caso de que tu animal fallezca, no se contempla el derecho de ausentarse unos días como ocurre con los familiares cercanos. En este caso, dependería de la empresa y de lo que se establezca en sus convenios o políticas internas.

Asociaciones como la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) han presentado propuestas legislativas al Ministerio de Trabajopara que la ley contemple este tipo de situaciones y garantice que los trabajadores puedan cuidar de sus mascotas.

Aunque hoy por hoy no existe una norma estatal que reconozca el permiso por fallecimiento de mascotas o para poder llevarlas al veterinario, contamos con las siguientes opciones: