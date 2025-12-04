Mascotas con estilo: una marca de ropa portuguesa lanza una colección cápsula para perros y gatos

Llega el frío y la lluvia y con ellos muchos dueños de perros y gatos se apuran para renovar el armario de sus mascotas con el objetivo de garantizar que están bien protegidos contra las inclemencias del tiempo. Sin embargo, los hay que van un paso más allá e invierten en llevar a sus compañeros peludos a la última moda.

Aunque el mercado de artículos para mascotas parece no parar de crecer y sumar nuevas propuestas -como la reciente popularización de los turrones para perros-, también existen expertos que ponen en duda la necesidad de muchos de estos productos.

La marca de ropa portuguesa Salsa Jeans lanza una colección cápsula para que puedas vestir con estilo a tu amigo de cuatro patas.

Vaqueros para perros y gatos a la moda

Esta colección cápsula -colección de ropa o accesorios pequeña y limitada- recibe el nombre de 'Best Friends Fur-ever', haciendo un juego de palabras entre la palabra 'fur' (pelo) y 'forever' (para siempre).

Sus creadores la definen como «un homenaje a los amigos que nos siguen en cada paso, guardan secretos y transforman lo cotidiano en alegría». La colección muestra camisas, correas y abrigos con materiales propios de la ropa para humanos.

Los tejidos son cómodos, llenos de detalles con personalidad y un espíritu divertido. «Cada pieza refleja la complicidad entre los humanos y sus amigos de cuatro patas», señalan desde la marca.

Juguetes de tela vaquera, pañuelos, bolsos para llevar a nuestra mascota... La colección, aunque reducida, ofrece una buena variedad de opciones para complementar nuestro próximo outfit con el de nuestra mascota.