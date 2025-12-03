Ozempic para mascotas: las farmacéuticas ya estudian medicamentos para adelgazar dirigidos a perros y gatos

La irrupción de Ozempic como forma efectiva y rápida de perder peso ha revolucionado el abordaje de la obesidad. Aunque originalmente se utilizaba como medicamento para combatir la diabetes tipo 2, este fármaco inyectable ha sido utilizado por miles de personas que buscaban adelgazar. Ahora, el medio estadounidense The New York Times apunta que ya hay farmacéuticas desarrollando versiones para mascotas.

Los conocidos como fármacos GLP-1 no solo han revolucionado la forma en la que se trata la pérdida de peso, también han sido una máquina de hacer dinero para las empresas que los comercializan. Viendo este éxito, algunas estudian si se puede explotar este filón con los perros y gatos que padecen obesidad.

Un tratamiento de seis meses para que nuestra mascota adelgace

Como relata el periódico estadounidense, la biofarmacéutica Okava Pharmaceuticals anunció que había comenzado oficialmente un estudio piloto de un fármaco GLP-1 para gatos con obesidad. La principal diferencia con el tratamiento en humanos es que, mientras que nosotros tendríamos que recibir inyecciones semanales, nuestro felino recibiría pequeños implantes inyectables que liberarán el fármaco lentamente durante un periodo de seis meses.

El New York Times advierte «el éxito de los fármacos GLP-1 en la medicina veterinaria no está predeterminado». Se espera que los primeros resultados del proyecto piloto lleguen a partir del próximo verano, pero todavía se necesitan más ensayos clínicos y nada garantiza que, de prosperar el fármaco, este fuese asequible para todos los bolsillos.

Como destaca el artículo, en Estados Unidos «aproximadamente el 60 por ciento de los perros y gatos del país padecen obesidad». En muchos casos, estas mascotas también padecen diabetes. En este sentido, algunos veterinarios del país han empezado a administrar fármacos de GLP-1 pensados para humanos para tratar esta patología en animales.

El desarrollo de este fármaco podría suponer también una revolución a la hora de tratar la diabetes en mascotas, una enfermedad con un tratamiento demasiado costoso para muchos dueños. La farmacéutica Okava ya ha adelantado que estudiará la eficacia del fármaco en perros y su posible aplicación a la hora de tratar la diabetes o la enfermedad renal crónica.