Dani Jiménez, educador canino, contundente: «Un perro con pelo largo no necesita abrigo»

Con la llegada del frío y la lluvia, muchos dueños de perros se apuran para renovar el armario de sus mascotas y asegurarse de que están bien protegidos contra las inclemencias del tiempo.

Aunque el mercado de artículos para mascotas parece no parar de crecer y sumar nuevas propuestas -como la reciente popularización de los turrones para perros-, algunos expertos ponen en duda la necesidad de muchos de estos productos.

El director de educación canina en la Fundación SrPerro Colega, David Jiménez, tiene una postura clara al respecto: «¿Un perro que tiene pelo largo necesita abrigo? No, no lo necesita».

Un mercado millonario, ¿pero necesario?

Durante su intervención en el pódcast 'Literal' de RTVE, el experto apunta que «el mercado de ropa para mascotas alcanza los 6 millones de euros». En el pódcast cuestionan si este 'boom' en el mercado responde a una necesidad real o si más bien corresponde a compras impulsivas y tendencias, basadas en muchos casos en la proliferación de boutiques especializadas, colecciones de lujo e incluso «colaboraciones con diseñadores».

Uno de los presentadores del programa, el periodista experto en EE.UU. Emilio Doménech, apunta también cómo durante la pandemia hubo una subida en los precios de estos productos, tanto a nivel internacional como en España, donde los negocios especializados en este tipo de artículos también han experimentado un crecimiento en los últimos años.

«Hay una industria brutal alrededor», apunta Jiménez. El educador canino explica que existen dos vías que explican el crecimiento de este sector. Por un lado, Jiménez apunta que cada vez «entendemos mejor a los perros y sus necesidades», lo que nos lleva a comprar cosas «lógicas» que mejoran su calidad de vida.

Sin embargo, el experto advierte: «Luego hay otra, que es la que está sacando dinero». En este sentido, Jiménez explica se trata de empresas que cogen ideas que tienen sentido, como la necesidad de un abrigo para algunos tipos de perros, pero dirigen sus productos al máximo número de compradores sin pensar en las necesidades particulares de cada animal.