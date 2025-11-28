El actor Álex García visita uno de los lugares preferidos de Verónica Echegui en Galicia y que compartieron juntos un año antes de morir

En Semana Santa de 2024, la actriz Verónica Echegui visitó, junto a la que fue su pareja sentimental, el también actor Álex García, La Isla de Tali, un refugio multiespecie situado en Nigrán donde dan una segunda oportunidad a caballos, ponis, ocas, cerdos, cobayas, pájaros, reptiles, cabras, corderos, gatos y perros.

El viaje a Galicia de la ya desaparecida intérprete madrileña, reconocida por títulos tan aclamados como 'Yo soy La Juani' y 'Explota Explota' y que falleció el pasado 24 de agosto, se dio a conocer por a través de la propia protectora, días después de su muerte.

«Fue una visita privada que en aquel momento nos guardamos para nosotros y más después de conocerla: ella era mágica, y a pesar de que solo estuvo apenas dos días, cuando se fue se nos llenaron los ojos de lágrimas de lo emotivo que fue todo. Se mostró entusiasmada con la forma de vida que le dábamos a nuestros animales, hicimos una comida improvisada y colaboró en el refugio como cualquier otro voluntario», comentaba a FARO Natalia, la madre de Tali, la joven que gestiona el refugio a orillas del río Miñor.

La Isla de Tali

La conexión fue tan cercana que mantuvieron contacto desde entonces. No obstante, madre e hija, al igual que la mayoría, no eran conscientes de que estaba enferma, por lo que la noticia de su muerte fue una triste sorpresa para ellas. «Le enviamos un mensaje de pésame a Álex (el actor y expareja de Verónica Echegui), que aunque ya no estaban juntos, tenía la misma forma de ver la vida que ella y se querían un montón».

Un pequeño vídeo de apenas 20 segundos recoge esa huella «super entrañable» que Vero dejó en la protectora. Ahora ha sido el propio intérprete quien, tres meses después de su adiós a una de las compañeras de viaje de su vida, ha querido volver al lugar que hacía tan feliz a Verónica.

Álex García, -reconocido por series como El cuco de cristal, Antidisturbios o Tierra de lobos, y en películas como Seis puntos sobre Emma, Kamikaze o Si yo fuera rico» protagoniza un vídeo en el que se le ve dar cariño, dejarse querer y gozar con varios de los animales que acoge y cuida la protectora de A Ramallosa, sobre el que lanza un mensaje muy sentido.

«Qué mejor que el camino del amor»

«Llevo 24 horas en La Isla de Tali, y gracias, solo puedo decir gracias», comienza su alocución el intérprete. «El amor con el que me habéis tratado desde que he llegado. El amor que veo en cada perro, gato, gallina, gallo, roedores, todos los seres que hay aquí, y además me lo llevo para siempre. Hemos venido a convivir, y qué mejor camino que el del amor. Si este vídeo sirve para recordármelo, pues bienvenido sea», relata.

El ganador del Goya en 2022 al mejor cortometraje de ficción por Totem Loba, concluye su mensaje animando a todo aquel que le escuche a echar una mano a la protectora miñorana, y añade esta reflexión: «Si algo me llevo de este día aquí y lo que quede, es amor, amor, amarse a uno mismo, y solo a partir de ahí aprender a amar a cualquier ser. Gracias Tali y gracias Natalia. Un beso y qué viva el amor».

Además de una toma falsa, incluida en la publicación al comienzo de la misma («No puedo grabar el vídeo», expresa mientras ríe a carcajadas el actor, al ver dos perros que se muestran muy fogosos a su lado), hay otra divertida escena, esta vez en forma de postdata, en la que Álex García muestra su convencimiento con respecto a uno de los animales del refugio: «Yo creo que en otra vida fui cabra, porque ha sido un flechazo desde el primer minuto», relata, mientras un ejemplar de esta especie se acerca lentamente hasta él.