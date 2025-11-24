Halla un limón con alfileres en Samil y advierte del peligro para las mascotas, pero en realidad «es un ritual de brujería»

«Cuidado en Samil con los perros: limón con alfileres», advertía una usuaria de un grupo de Facebook sobre mascotas en Vigo, adjuntando una foto de la fruta encontrado. Pero ese hallazgo, como bien comentó otra persona en esa publicación, lejos de ser un cebo para dañar a los animales como suele ocurrir con otros alimentos como salchichas o embutidos, parece estar más relacionado con prácticas esotéricas.

«Es peligroso para ellos, obviamente, pero no creo que lo pongan para ellos», matizaba esta seguidora del grupo, que concluía: «Es un ritual de brujería 100%».

¿Qué significa encontrar un limón pinchado con alfileres?

Encontrar un limón atravesado por alfileres es un tipo de magia popular o casera, muy extendida en Latinoamérica y en España, donde lo importante es la intención de quien realiza el ritual: puede hacerse tanto para protección como para desear daño.

En las prácticas esotéricas, el limón se considera un fruto asociado a la limpieza y la purificación. Se le atribuye la capacidad de absorber malas energías, como envidias, mal de ojo o presuntas brujerías. Por eso se coloca en entradas, ventanas o lugares de paso: sería el filtro que recoge lo negativo en lugar de la persona.

Los alfileres, por su parte, simbolizan atar, fijar o dirigir algo. Clavarlos sobre un objeto se interpreta como una forma de sujetar una intención o de enfocarla hacia una persona o situación concreta. Al combinarse con el limón, se unen dos ideas: un elemento que absorbe y otro que ata o dirige.

¿Protección o mal de ojo?

Según la intención de quien lo coloca, el mismo ritual puede tener lecturas opuestas. Una de ellas es de protección o limpieza, es decir, como como un amuleto defensivo, para detectar o absorber presuntas brujerías y neutralizarlas. Se dejaría secar o se tiraría después como forma simbólica de romper lo negativo. También se realiza como mal deseo o magia negra, es decir, como una especie de maleficio: se piensa en una persona concreta y se le desea mala suerte, enfermedad o inestabilidad. En esos casos, el limón hace de soporte del daño y los alfileres representan el sufrimiento o el bloqueo que se pretende provocar. Y por último, también se utiilza para amarres y trabajos de amor, ya que en algunos sistemas de creencias, los alfileres forman parte de rituales de amarre amoroso o dependencia emocional. No siempre incluyen limón, pero la lógica es la misma: atar simbólicamente a alguien.

Desde una óptica racional, estos rituales no tienen poder objetivo por sí mismos, más allá del impacto psicológico en quien los ve. Si genera inquietud, los expertos en convivencia y mediación recomiendan un retirarlo con normalidad, sin dramatizar, tirarlo a la basura (preferiblemente en una bolsa cerrada) y limpiar la zona