Muere atropellada Sora, la perra que movilizó a varios municipios del área de Vigo desde que se perdió en octubre
La noticia se ha difundido este jueves por la tarde en redes sociales donde la comunidad perruna se volcó para localizarla
«Tenemos malas noticias de Sora, nos avisan que ha muerto, ha sido atropellada , DEP pequeña».
Es el anuncio que este jueves se ha difundido en redes sociales sobre el fatal desenlace de una perrita que desapareció el pasado 22 de octubre y que también atendía al nombre de Dinah.
Triste final para esta peluda que concitó a cientos de personas, vecinos del área de Vigo, quienes junto a dos protectoras de animales - la Protectora de O Morrazo y la Asociación Cadeliños- se habían coordinado para tratar de localizarla, incluso con batidas.
Y es que, a los distintos canales de comunicación para hallar a Sora habían llegado varias pistas sobre lugares donde podría haber sido vista, entre ellos O Porriño, Ponteareas o Mos.
La pérdida se produjo pocos días después de su adopción. Durante un paseo se rompió el mosquetón de la correa y el animal se escapó. La familia trató de seguirle la pista gracias a un collar con GPS. El dispositivo terminó por quedarse sin batería.
