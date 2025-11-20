Muere atropellada Sora, la perra que movilizó a varios municipios del área de Vigo desde que se perdió en octubre

«Tenemos malas noticias de Sora, nos avisan que ha muerto, ha sido atropellada , DEP pequeña».

Es el anuncio que este jueves se ha difundido en redes sociales sobre el fatal desenlace de una perrita que desapareció el pasado 22 de octubre y que también atendía al nombre de Dinah.

Publicación de Facebook editada este jueves con el anuncio del fallecimiento de Sora. / Facebook

Triste final para esta peluda que concitó a cientos de personas, vecinos del área de Vigo, quienes junto a dos protectoras de animales - la Protectora de O Morrazo y la Asociación Cadeliños- se habían coordinado para tratar de localizarla, incluso con batidas.

Cartel de búsqueda de Sora. / Instagram

Y es que, a los distintos canales de comunicación para hallar a Sora habían llegado varias pistas sobre lugares donde podría haber sido vista, entre ellos O Porriño, Ponteareas o Mos.

La pérdida se produjo pocos días después de su adopción. Durante un paseo se rompió el mosquetón de la correa y el animal se escapó. La familia trató de seguirle la pista gracias a un collar con GPS. El dispositivo terminó por quedarse sin batería.