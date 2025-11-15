Estas son las razas de perros potencialmente más cariñosas: ¿quién ocupa el primer lugar?
Un estudio de la Universidad de Helsinki que analizó más de 11.000 perros de unos 300 linajes concluye que el Bichón maltés es el peludo más afectuoso
M. C.
Un equipo de la Universidad de Helsinki analizó más de 11.000 perros de unas 300 razas y evaluó, entre otros rasgos, la «sociabilidad con humanos», es decir, cuánto buscan el contacto, la cercanía y la interacción con las personas.
A partir de esos datos, el estudio señala que el Bichón maltés (Maltese Bichon) encabeza el ranking en afecto y sociabilidad hacia las personas, por encima de razas muy populares como el Labrador o el Caniche. El estudio mide tendencias medias por raza, no dice que todos los bichones malteses sean más cariñosos que cualquier otro perro.
De hecho, la personalidad individual, la socialización de cachorro y cómo se le trata influyen muchísimo en lo cariñoso que será un perro de cualquier raza. No obstante, hay algunas más afectuosas que otras:
Golden Retriever
- Extremadamente afectuosos y familiares.
- Siempre buscan atención y compañía.
- Ideales para convivir con niños.
Labrador Retriever
- Muy sociables, pacientes y juguetones.
- Disfrutan estar con personas y suelen llevarse bien con otros animales.
Cavalier King Charles Spaniel
- Verdaderos perros falderos.
- Tranquilos, dulces y siempre buscando mimos.
- Perfectos para hogares pequeños.
Pug (Carlino)
- Pegajosos, divertidos y muy afectuosos.
- Les encanta estar siempre cerca de su familia y son muy expresivos.
Beagle
- Cariñosos, sociables y muy conectados con la familia.
- Les gusta participar en actividades con humanos.
Boxer
- A pesar de su apariencia fuerte, son muy sensibles y afectuosos.
- Crean vínculos muy profundos con su familia.
Pastor de las Shetland (Sheltie)
- Cariñosos, leales y muy atentos a sus dueños.
- Perfectos para quienes buscan un perro sensible y cercano.
Perro mestizo
- No es una raza, pero muchos perros mestizos son increíblemente cariñosos.
- Suelen mostrar una enorme gratitud y apego hacia su familia.
