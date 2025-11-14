Cinco razas de perro que viven en modo zen

En este juego visual te proponemos un reto sencillo (y muy divertido): entre nueve razas hay cinco conocidas por su carácter tranquilo y equilibrado, y otras cuatro que necesitan actividad constante.

Haz clic en las imágenes de los perros más tranquilos (hay 5 correctas). Al final verás tu puntuación y descubrirás por qué algunas razas viven en “modo zen” mientras otras necesitan más juego, paseo y estímulos. ¿Listo para acertar las cinco?

Haz clic en las imágenes de los perros más tranquilos (hay 5 correctas)

Si te ha gustado este reto, ¡prueba ahora otros tests y sigue poniendo a prueba tu conocimiento.