Natilla, Croqueta o Tonic: los nombres del universo culinario se cuelan entre las tendencias para bautizar a los perros

Rover.com, el mayor marketplace online del mundo para el cuidado de mascotas, revela un año más cuáles han sido los nombres de perros más populares en España en 2025. Como novedad, este año los de inspiración 'foodie' lideran entre los de máxima tendencia.

Y es que cada vez más, los dueños se inspiran en postres, bebidas y snacks para llamar a sus mascotas, de ahí que la categoría culinaria haya sido la que más ha crecido en popularidad este año. Nombres como Natilla, Rosquilla y Tonic se disparan un 238%, mientras que Sherry sube un 205%, y Pan un 138%. Otros nombres como Vainilla (+95%), Uva (+74%), Croqueta (+56%) o Pincho (+46%) muestran cómo los gustos en alimentación también son una opción común a la hora de elegir nombre entre los amantes de las mascotas, creando un vínculo divertido y original entre dueño y perro. Incluso algunos nombres más atrevidos, como Manchego, Morcilla o Pimentón se cuelan por primera vez en el listado.

Para ilustrar este artículo hemos elegido a tres peludos que figuran en la lista de perros en adopción de la protectora Aloia de Tui, con nombre gastronómico. Son Melón, Gofre y Menta, y es que ¡están para comérselos! (en sentido figurado). No es necesario acudir a la inscripción de su placa para saber lo dulces que son. Y cómo ellos, otros perros que esperan hogar (en este enlace).

El informe de Rover.com analiza los datos de millones de nombres de mascotas aportados por los dueños para conocer las principales tendencias en el país a la hora de elegir cómo llamar a nuestros amigos de cuatro patas. Como resultado, en términos de volumen -y a pesar del aumento de la tendencia foodie- Coco es oficialmente el nombre más popular en España, seguido de Luna, Nala, Kira y Lola.

Por un lado, el estudio recopila los 10 nombres de mascotas más populares en España por volumen y, por otro lado, revela cuáles son los nombres que más han aumentado este año, aquellos que destacan dentro del ranking del 2025. Tuk, Karla, Mishka, Turi y Faro son algunos de los más 'trendy' este año.

Ficción y hits

Hasta en los parques caninos se nota qué historias de ficción están dejando huella. Fermín lidera el ranking, reflejo de cómo el humor televisivo también deja poso en la cultura popular. El personaje de 'La que se avecina', interpretado por Fernando Tejero, se ha convertido en un clásico de la comedia española incluso para quienes no siguen la serie. Su presencia en el top demuestra hasta qué punto la televisión nacional sigue marcando tendencias, incluso en el terreno de los nombres para mascotas. Le sigue Ghost, el inseparable lobo huargo de Jon Snow en Juego de Tronos, símbolo de lealtad y coraje. También destaca Logan, que evoca al patriarca de Succession, emblema de poder y ambición. Como ya es costumbre, la música también irrumpe en el listado de nombres tendencia. Melody aparece por primera vez impulsada por su participación en Eurovisión 2025, y no es casualidad que Diva, título de la canción que llevó a la artista a brillar en el festival, también esté en el ránking. Además, el nombre Morocho ha crecido como los tumbados y ritmos urbanos que han ganado fuerza en fiestas y playlists locales. Por su parte, Billy se ha visto impulsado por la influencia global de Billie Eilish, uno de los nombres más reconocibles del pop alternativo, adoptado por quienes buscan un nombre corto y con carácter. También Mora, inspirado en el cantante Mora, refleja el dominio de la música latina en España y cómo los nombres de artistas populares acaban trascendiendo los escenarios para instalarse en la vida cotidiana.

Según el sexo

Cuando se trata de cómo nombramos a nuestras mascotas en función del sexo, entre las hembras los nombres más usados son Luna, Nala, Kira, Lola, Bimba y Mia, transmitiendo cercanía y sonoridad agradable. En los machos, Coco, Thor, Max, Leo, Rocky y Simba lideran las preferencias. En general, los tutores siguen optando por nombres cortos, fáciles de pronunciar y con personalidad, que reflejan cariño y afinidad con sus compañeros de cuatro patas.

Top 10 de nombres de perro por volumen en 2025: 1. Coco 2. Luna 3. Nala 4. Kira 5. Lola 6. Thor 7. Max 8. Leo 9. Bimba 10. Simba

Top 10 de nombres de perro tendencia en 2025: 1. Tuk 2. Karla 3. Mishka 4. Tuli 5. Faro 6. Gunnar 7. Loto 8. Perico 9. Wonder 10. Thelma