Los jugadores del Espanyol saltaron al campo con mascotas en sus brazos para concienciar contra el abandono animal

El RCD Espanyol celebró este fin de semana la tercera edición de la campaña “Los pericos No Abandonan”, una iniciativa impulsada por el área social del club que tiene como objetivo concienciar a la sociedad sobre la importancia de no abandonar a los animales de compañía y fomentar la adopción responsable. La campaña ha contado con el apoyo de Voluntaris RCDE y la Penya Perica Happy Animals, así como con la colaboración de Elanco y Libra, que repiten como partners de la acción.

Antes del inicio del partido frente al Villarreal CF, los jugadores del RCD Espanyol saltaron al terreno de juego acompañados por perros en adopción del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB), en una emotiva imagen que recordó el compromiso del club y de su afición con esta causa. Posteriormente, se realizó una fotografía conjunta con los futbolistas del Villarreal CF y el equipo arbitral, simbolizando la unión de todos en torno a este mensaje solidario. A través de la web www.barcelona.cat/adopta, los aficionados podrán conocer a todos los animales del centro que buscan un nuevo hogar.

'Periquitos' y perritos, juntos contra el abandono animal / R. C. Deportivo Espanyol

Durante la previa, el videomarcador y el speaker del estadio sorprendieron a los asistentes presentando un once titular muy especial, formado por perros, para contribuir a dar visibilidad a esta iniciativa.

El director del Área Social del RCD Espanyol, Alberto Ariza, acompañado de Tigre, atendió a los micrófonos de DAZN para explicar los objetivos de la campaña y animar a la ciudadanía a participar y colaborar en la protección animal.

Punto de recogida solidaria

Además, se habilitó un punto de recogida solidaria, situado frente a la RCDE Store, donde los aficionados pudieron donar alimentos, mantas, toallas y snacks destinados a asociaciones protectoras y centros de acogida de animales. Hasta el 22 de noviembre, el club habilitará puntos de recogida. Todas las personas que participen entrarán en un sorteo especial con tres premios exclusivos: una camiseta del 125º aniversario firmada por el equipo, dos entradas para PortAventura Park y una Match Day VIP Experience para dos personas con acceso a la zona corporate. Los productos recogidos se destinarán al CAACB y a otras protectoras de Cataluña, ampliando así el alcance solidario de la campaña.

'Periquitos' y perritos, juntos contra el abandono animal / R. C. Deportivo Espanyol

Con esta tercera edición, el RCD Espanyol consolida “Los pericos no abandonan” como una acción social de referencia, reafirmando los valores de empatía, compromiso y responsabilidad que el club refiere como parte de su ADN.