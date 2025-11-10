Dos conejitas toy, un conejito belier y una chinchilla buscan hogar desde la Asociación Galega de Animales Exóticos
Este colectivo cuida a estas especies hasta que encuentran una familia que los adopte: son menos comunes dentro del grupo de mascotas, pero como perros o gatos también aparecen abandonadas o en algunos casos heridas
La Asociación Galega de Animales Exóticos (AGAE) atiende a casi cualquier animal que no sea perro o gato. Sus miembros no tienen local así que suelen llevarse para su casa las especies que llegan a sus manos, bien abandonadas o heridas. Esta suerte de arca de Noé acoge a roedores, conejos, hurones, aves, reptiles, peces, e incluso a especies de mayores dimensiones como minicerdos, cabras, caballos o burros, y hasta, en ocasiones, animales de granja sin hogar.
Su principal labor es la de encontrar familias adoptantes, pero mientras éstas no aparecen se han de hacer cargo de los gastos que acarrea cada animal, desde su alimentación hasta los tratamientos veterinarios, además de darles cobijo junto a ellos.
En sus redes sociales suelen compartir fotos de sus candidatos a figurar en el álbum de fotos de algún hogar que quiera hacerse cargo de ellos. En los últimos días, han mostrado las tiernas imágenes de tres conejos y una chinchilla, junto a una pequeña descripción.
«El chinchillo más riquiño»
Esta última especie es la más reciente para la que este colectivo busca familia. Se llama Lete, «el chinchillo más riquiño», que sigue buscando familia.
Dos 'toliñas' en busca de familia
Son dos conejitas toy ya castradas, «y sospechamos que son madre e hija». Fueron recogidas de su abandono al lado de un embalse y tuvieron algunos problemas para remontar porque tenían coccidiosis (enfermedad intestinal) y tuvieron altibajos en peso. «Pero ahora mismo están muy bonitas y deseando encontrar una familia definitiva». Esta variedad es la más pequeña de la familia animal de esta especie, y es que su peso varía entre 1,90 y 2,40 kg. A pesar de su pequeño tamaño, esta raza de conejo es muy juguetona y enérgica,
Manchitas, un conejito belier
Otro de los candidatos a ser adoptado es Manchitas, un conejito belier ya castrado. Esta es una de las variedades más antiguas de conejo doméstico y de las más valiosas que se caracterizan por tener las orejas caídas a los lados para protegerse y la imposibilidad de moverlas. La asociación matiza que Manchitas «viene acostumbrado a estar suelto en casa (teniendo precaución con cables y cosas que pueda morder) y tiene antecedentes de marcar bastante. Lo ideal, según AGAE es que encontrase familia «con otro conejo con el que disfrutar el resto de su vida en compañía».
AGAE
¿Quieres adoptar?
- Para más información escribe a info@asociacionagae.org
- Síguenos en Instagram: www.instagram.com/agae.exoticos.en.adopcion/
¿Quieres colaborar?
- Donativo puntual: ES11 3070 0031 4862 4203 8724
- Bizum: 10403
- Teaming: www.teaming.net/exoticosenadopciongalicia
- Mercadillo virtual: www.instagram.com/mercadillo_agae/
