Buscan a contrarreloj a Sora, una perra perdida en los montes de Mos y Porriño desde el 22 de octubre

Vecinos del área de Vigo y dos protectoras de animales se están coordinando para tratar de localizar a Sora. Se trata de una perra que se perdió en el monte el pasado 22 de octubre. Desde entonces ha sido vista en varias ocasiones.

Una de las últimas pistas apunta a las canteras de Prebetong, en la zona de Couso, entre O Porriño y Ponteareas, y el 3 de noviembre en los montes de Salgueirón, en Louredo (Mos).

Sora lleva un collar verde con chapa y un arnés negro. Es muy miedosa. Si alguien la ve, no debe intentar cogerla. La recomendación es intentar de llamar su atención y avisar a los responsables de la búsqueda en los teléfonos 691639452 / 667519646. La perra no responde si se la llama por ningún nombre. Su familia de adopción la llama Sora. En la protectora se llamaba Dinah.

La pérdida se produjo pocos días después de su adopción. Durante un paseo se rompió el mosquetón de la correa y el animal se escapó. La familia trató de seguirle la pista gracias a un collar con GPS. El dispositivo terminó por quedarse sin batería.

Este fin de semana, la familia, junto con la Protectora de O Morrazo y la Asociación Cadeliños, organizó grupos de personas que recorrieron el monte en parejas. El objetivo de las batidas era obtener nuevas pistas. Por el momento no hubo resultados.

Cadeliños denuncia además la desaparición de una cámara de fototrampeo. Estaba colocada en el monte, frente a un montón de comida preparado para atraer a Sora y grabarla. Ahora no queda rastro de la comida ni del equipo. La asociación lanza este mensaje: «Ni rastro de la comida. Pero tampoco hay rastro de la cámara para comprobar quién comió esa comida. Si la persona que cogió la cámara lee eso: por favor, que la devuelva. No habrá represalias, solo queremos ver las grabaciones y continuar con la búsqueda de Sora».

Se pide a los vecinos y a las personas que frecuentan el monte que estén atentas, que no intenten perseguirla y que aporten cualquier dato que pueda ayudar. Sora lleva 18 días perdida y temen que el tiempo para ella se agote.