Estos trucos mantendrán entretenida a tu mascota mientras estás fuera de casa

Dejar a tu perro solo en casa puede ser todo un quebradero de cabeza tanto para dueños como para mascotas. Saber que, al menos durante unos minutos, sufre cuando cierras la puerta y se da cuenta de que no hay nadie en casa es una situación que suele provocar cierto malestar en los dueños.

Según la Ley de Bienestar Animal, los perros no se pueden quedar solos más de 24 horas. Además, muchos animales sufren estrés y ansiedad, lo que puede derivar en mobiliario dañado, ruidos que molesten a los vecinos y secuelas para tu mascota.

Los expertos señalan que la mayoría de canes necesitan salir a la calle después de unas cinco horas y que la sensación de abandono que pueden experimentar puede tener efectos emocionales en el animal. Esto lleva a que muchos dueños tengan que recurrir a cuidadores y guarderías caninas.

Trucos para entretener a tu perro mientras está solo

Los perros deben estar acompañados y sentirse seguros para evitar que sufran cuando deben quedarse solos. Sin embargo, la conciliación no siempre es sencilla.

Si te encuentras en esa situación, toma nota de estas ocho ideas que ayudarán a tu mascota a no notar tu ausencia:

Juguetes interactivos: Utiliza juguetes que estimulen su mente, como los de tipo rompecabezas, que esconden premios dentro. Así, tu perro tendrá que resolver el juego para obtener la recompensa. Kongs rellenos: Los Kongs o juguetes similares, rellenos de golosinas o incluso de comida casera como puré de calabaza o mantequilla de maní (sin xilitol), son ideales para mantener a tu perro ocupado durante un buen rato. Rotación de juguetes: En lugar de darle todos los juguetes de una vez, rota los que le das. Esto hace que cada juguete sea más emocionante cuando lo vuelve a ver. Música o televisión para perros: Puedes dejar música relajante o programas diseñados específicamente para perros. Algunos sonidos les ayudan a sentirse más tranquilos y menos ansiosos. Entrenamiento con comandos: Deja a tu perro con algún desafío de entrenamiento, como aprender un truco nuevo o practicar los que ya sabe. Puedes dejarle algunos premios para motivarlo. Paseos largos antes de salir: Asegúrate de darle una caminata larga y divertida antes de que te vayas. Esto ayuda a quemar energía y hace que tu perro esté más relajado cuando se queda solo. Rastrear olores: Esparce un poco de comida o golosinas por la casa (en lugares seguros y accesibles), de forma que tu perro tenga que "rastrear" para encontrarlas. Puertas o zonas accesibles: Si es posible, deja algunas puertas o áreas donde pueda ir y venir libremente (si tiene un espacio seguro como una habitación o una zona con sus juguetes).

Si tu perro tiene ansiedad por separación, también podría ser útil consultar con un especialista en comportamiento canino para mejorar la situación.