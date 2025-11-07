Un collar con GPS para perros que analiza los posibles problemas de salud de tu mascota mediante IA
También incluye una luz brillante integrada de localización en la oscuridad y señales de audio
M. C.
Satellai es una empresa pionera en tecnología para mascotas con Inteligencia Artificial (IA) integrada que este viernes ha anunciado el lanzamiento de 'Collar Go' en Europa y Reino Unido. Este dispositivo portátil de última generación para mascotas ofrece conectividad avanzada, asistencia sanitaria con IA y hasta 15 días de autonomía a un precio asequible.
«Con Collar Go, creamos una forma accesible de conectar con nuestros peludos compañeros y cuidarlos», afirmó Mark Mao, fundador y consejero delegado de esta empresa. Ya disponible para reservar, Collar Go ofrece total tranquilidad a los dueños de mascotas en cuanto a la ubicación y el bienestar emocional de sus animales», matizó.
Además de proporcionar un seguimiento preciso por GPS y en tiempo real a nivel mundial, cuenta con un historial de ubicaciones ilimitado. Esta tecnología también ofrece alertas de escape en tiempo real cuando la mascota sale de una zona segura, junto con comandos de llamada de audio personalizables.
Más que un simple localizador, el 'Collar Go' incorpora una plataforma de bienestar con IA (disponible mediante actualización OTA en diciembre) que analiza los patrones de actividad diaria de la mascota para detectar, a tiempo, posibles problemas de salud. El entrenador de IA integrado ofrece análisis de actividad, alertas inteligentes y recomendaciones de cuidado personalizadas a través de un sistema LLM propio.
Diseñado para la aventura, el 'Collar Go' cuenta con un diseño robusto, resistente al agua (IP68) y una batería con una duración de hasta 15 días. Disponible en cuatro colores, también incluye una luz brillante integrada para localizar a la mascota en la oscuridad y señales de audio.
Precio y disponibilidad
Ya disponible para reservar, Satellai Collar Go tiene un precio de 79,99 euros en países de la Unión Europea, y de 69 libras en Reino Unido, aunque ahora está en vigor una promoción de lanzamiento, de un 15% de descuento, por lo que se puede adquirir por 67 euros.
