Descubre lo que realmente piensan los perros: ¡haz este test sobre sus manías!

Dicen que el perro es el mejor amigo del ser humano, pero ¿cuánto sabemos en realidad de lo que pasa por su cabeza? Detrás de cada giro, ladrido o mirada hay una razón, aunque a veces nos cueste descifrarla. En este test ponemos a prueba tus conocimientos sobre las manías más comunes de los perros: por qué dan vueltas antes de dormir, por qué comen hierba o qué significa cuando inclinan la cabeza mientras les hablas.

Haz el test y comprueba cuánto sabes sobre sus curiosas costumbres :

¿Por qué los perros dan vueltas antes de acostarse?

¿Por qué algunos perros comen hierba?

¿Por qué tu perro te sigue hasta el baño?

¿Por qué los perros inclinan la cabeza cuando les hablas?

¿Por qué entierran huesos o juguetes?

¿Por qué los perros se frotan contra ti después del baño?

¿Por qué algunos perros giran sobre sí mismos antes de hacer sus necesidades?

¿Por qué algunos perros se comen sus heces?

Si te ha gustado este reto, ¡prueba ahora otros test y sigue poniendo a prueba tu conocimiento.