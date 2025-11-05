Ofrecen 1.000 euros a quien encuentre a Kira, una husky desaparecida en Corcubión

Una familia de Corcubión ofrece una recompensa de 1.000 euros a quien encuentre a Kira, una perra de raza husky que está desaparecida desde hace una semana.

Al parecer Kira se escapó de casa el 29 de octubre y sus dueños apelan a la colaboración para poder recuperarla. «Esto é unha agonía; non saber dónde nin cómo está é o que nos está matando», afirman.

Por ello, piden que se haga llegar "esta mensaxe a todos os lados, pode haber xente que non teña redes sociais, nin lera o xornal e teña a Kira sen enterarse. Agora mesmo baraxamos calquera opción. Só pedimos máxima difusión e que apareza, porque Kira ten que volver a casa e estar ca súa familia, que é onde mellor está», afirman.

Su mascota tiene tres años, ojos azules, pelaje gris y blanco, y es juguetona y sociable, afirman. Está castrada y tiene chip.