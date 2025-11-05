27 perros muertos en un ferry de Barcelona a Palma: las necropsias revelarán qué pasó

Veintisiete perros de caza murieron este pasado fin de semana durante el trayecto en un barco que viajaba de Barcelona a Palma. Los animales viajaban dentro de una furgoneta en la bodega de un ferry comercial que atracaba el domingo en el puerto de Palma. A bordo del vehículo viajaban 36 perros, de los cuales 27 han sido hallados sin vida y el resto han llegado semiinconscientes, aunque todavía vivos.

Al parecer, un grupo de cazadores de Mallorca habían pasado varios días en Lituania entrenando a los canes para la temporada de becada. De todos estos animales, los cuales estaban siendo transportados de regreso a la isla en una furgoneta, solo nueve llegaron con vida.

Mientras la Guardia Civil investiga las causas de la tragedia, la empresa de transportes, que trajo desde el país lituano a los canes de caza ha asegurado que el transporte se llevó a cabo «siguiendo los mismos protocolos y precauciones» aplicados en anteriores ocasiones, sin que con anterioridad se «hubiese producido ningún incidente, ni ninguna afectación a los animales transportados».

Esta empresa, denominada We Travelhome, ha querido mostrar su profunda consternación por la muerte de los canes de caza, a la vez que ha mostrado el «máximo respeto» hacia los animales fallecidos y hacia sus propietarios.

«Condiciones adecuadas de seguridad»

La transportista mantiene que el vehículo utilizado para trasladar a los perros es un vehículo especialmente adaptado para el transporte de animales vivos. Un camión que está equipado con cabinas individuales, sistemas de ventilación y los elementos requeridos para garantizar las «condiciones adecuadas de seguridad y bienestar animal durante el trayecto», sostiene la empresa.

Se asegura también que en estos momentos todavía se carece de los datos concluyentes que señalen la causa exacta del incidente. Por lo tanto, desde We Travelhomo se anuncia que la empresa no va a aventurar hipótesis, ni tampoco se van a atribuir responsabilidades, «hasta que no finalicen las diligencias y comprobaciones técnicas pertinentes».

La empresa transportista asegura que desde el primer momento ha mostrado su total colaboración con las autoridades competentes y con los propietarios de los animales, con el «objetivo de aclarar los hechos de manera transparente y rigurosa”. Y se mantiene que en estos momentos «lo más importante es respectar el proceso de investigación y evitar cualquier especulación que pueda interferir en su correcta resolución».

Pendientes de las necropsias

Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) están a la espera de los resultados de las necropsias para poder determinar las circunstancias del fallecimiento de los animales, han indicado fuentes del cuerpo.

Por su parte, Pacma ha exigido responsabilidades. En una nota de prensa, el partido animalista ha considerado que este suceso es «una muestra más del trato que reciben los perros utilizados para la caza», que son considerados «herramientas» y no seres sintientes con derechos. Desde la formación política han exigido al Gobierno de PSOE y Sumar que rectifique e incluya a los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal, «de la que fueron excluidos por presión, precisamente, del lobby cinegético".

Asimismo, el partido animalista ha solicitado que se depuren responsabilidades y ha reclamado la inclusión de estos animales en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos, «del que», ha advertido, «también planean ser excluidos», para, de este modo, «garantizar controles y condiciones mínimas de transporte, descanso y seguridad».

Según un estudio realizado por la formación, en 2023 con datos reportados por un tercio de las protectoras de animales del país, más de 12.000 perros de caza fueron abandonados en España solo ese año.