Aviso a quien tenga un gato negro: por qué octubre es el mes más crítico (y qué hacer la noche de Halloween)

Los gatos de pelaje negro han ido perdiendo su estatus de animales de mal augurio para convertirse en una mascota tan popular como cualquier otro tipo de gato. Sin embargo, octubre puede ser el mes más crítico para estos felinos.

Aunque las creencias que los catalogaban como animales de mala suerte o asociados al esoterismo están en su mayoría desterradas, la cercanía de la noche de Halloween los convierten en el objetivo de unos pocos que los quieren utilizar para sus rituales. En muchos casos, los gatos con este color son sacrificados durante los ritos.

Extremar precauciones

Distintas asociaciones y protectoras de animales lanzan advertencias a dueños y centros de animales para que extremen la precaución durante estas semanas. Además, la advertencia se extiende a otras mascotas de color negro e incluso a los gatos de color blanco, que también podrían ser objetivos de estas prácticas.

A esta amenaza se le suma un factor biológico. Durante esta época del año los gatos tienden a escaparse de casa debido a estar en las últimas semanas de la temporada de celo, lo que aumenta el riesgo de que sean capturados para estos rituales.

La recomendación de los expertos durante estos días es mantener a nuestras mascotas en casa, asegurándonos de que no escapan y pudiendo disfrutar de esta celebración sin llevarnos ningún susto.

En distintos puntos de España, las protectoras limitan las adopciones de estos animales durante las semanas previas a Halloween y hacen hincapié en las entrevistas y las visitas domiciliarias a los nuevos dueños para cerciorarse de que no se tratan de adopciones fraudulentas.