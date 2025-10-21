¿Por qué no es obligatorio vacunar contra la rabia a los perros en Galicia?

La ley de Bienestar Animal introduce ciertas obligaciones para los dueños de mascotas. Sin embargo, la vacunación contra la rabia no es obligatorio en Galicia y algunas otras comunidades.

Los dueños de perros, gatos y otros animales saben que incumplir con esta normativa puede acarrear sanciones, algunas con un elevado coste económico. Sin embargo, la legislación estatal no siempre casa con el corpus legal autonómico.

La Ley 7/2023 crea un marco para proteger los derechos y el bienestar de los animales, pero cada comunidad autónoma puede ajustar algunos elementos. En el caso de Galicia, la vacunación se ha convertido en un punto de debate.

El debate de la vacunación en Galicia

Mientras que existen algunas medidas obligatorias en todo el territorio español, como la identificación obligatoria con microchip para perros, gatos y hurones o la inscripción del animal en el registro autonómico correspondiente, la vacunación es mandatoria en todas las comunidades menos dos.

Galicia y Cataluña no exigen por ley que los perros estén inmunizados contra la rabia. Esta situación choca con la insistencia de los colegios veterinarios de que implanten su obligatoriedad, quienes resaltan que se trata de una enfermedad letal y una zoonosis.

Según los expertos, la baja concurrencia de la enfermedad en los años 90, cuando se traspasó la competencia en esta materia a las autonomías, provocó que algunas regiones como Galicia no considerasen necesario mantener la obligatoriedad.

La mayoría de comunidades recuperó la obligatoriedad en los años 2000, pero Galicia no se sumó a esta tendencia. Hoy en día, la mayoría de colegios y asociaciones de veterinarios insisten en la necesidad de convertir esta medida en obligada, aduciendo que la inmunidad de rebaño es importante para mantener la enfermedad a raya y no favorecer la aparición de un problema de salud pública.

Recomendaciones veterinarias

Al margen de la inmunización frente a la rabia, la mayoría de veterinarios recomiendan inmunizar a nuestras mascotas con vacunas polivalentes. Estas vacunas previenen contra enfermedades como la parvovirosis, el moquillo o la hepatitis canina en perros; o la panleucopenia, el calicivirus, el herpesvirus o la leucemia felina en gatos.

Asimismo, recomiendan desparasitaciones que se ajusten a tu zona, estilo de vida y el entorno en el que se mueva el animal.