Aquí se admiten perros: estas son las mejores playas para pasear con tu mascota este otoño en Vigo

Aunque no lo parezca por la temperatura, el verano ya ha pasado y con él la temporada en la que los perros no pueden entrar a la playa. Desde el pasado 30 de septiembre, la mayoría de arenales de Galicia dan por terminada la temporada de baño y nuestras mascotas pueden volver a pasear por ellos.

Las playas son lugares ideales para pasear, ya sea solo o acompañado por tu perro. Pero para estos últimos, los metros de arena y agua pueden convertirse en todo un parque donde jugar y correr hasta agotar el exceso de energía.

La presencia de perros en playas no está libre de polémicas incluso en esta época, ya que en muchas ocasiones pueden ser un elemento disruptivo para la fauna de la zona. Sin embargo, en la zona de Vigo encontrarás algunas zonas en las que tu perro podrá disfrutar sin preocuparte por estas cuestiones.

Las mejores playas de Vigo y alrededores para ir con tu perro este otoño

Para que una playa gallega sea considerada como canina, esta debe estar señalizada, incluida en alguna ordenanza municipal y figurar en directorios oficiales. Sin embargo, fuera de la temporada alta del verano, en la mayoría de arenales podrás llevar a tu mascota.

Aunque esté permitido que entren a la playa, debes seguir normativas generales como la de recoger sus excrementos, llevar el microchip y las vacunas al día, llevar bozal y correa y estar siempre vigilados. En los siguientes arenales tu perro será bienvenido todo el año:

Plata de Cesantes

Situada al fondo de la ría de Vigo, esta playa está abierta para nuestros perros todo el año. / redondela.gal

Se trata de la playa más frecuentada por vecinos y turistas. Ubicada en la parroquia de Cesantes (Redondela), este arenal está disponible para los perros todo el año. Cuenta con aparcamiento, restaurantes, cafeterías y un paseo marítimo desde la que disfrutaremos de alguna de las mejores estampas de la ría de Vigo mientras paseamos a nuestra mascota.

Playa de Arealonga

Este arenal entre Vigo y Redondela es ideal para sacar a nuestro perro de la ciudad sin marcharnos lejos. / redondela.gal

Entre Vigo y Redondela, a los pies del barrio de Laredo, esta playa es la opción ideal para acercar a nuestra mascota al mar sin alejarnos demasiado de la ciudad. El paseo cuenta con todos los servicios básicos, multitud de cafeterías e incluso un parque infantil si también vamos con niños. Si nuestro compañero peludo tiene mucha energía, podemos hacer un paseo más largo de lo habitual llegando hasta la ciudad.

Playa de A Foz

Situada justo en la desembocadura del Lagares, esta playa también está dentro de las consideradas como caninas. / Turismo de Galicia

Esta playa dividida por el río Lagares es una de las más populares entre los dueños de perros de la ciudad olívica. Su ubicación al final del complejo deportivo que limita con Samil nos da la oportunidad de hacer todo el paseo de las playas con nuestro compañero de cuatro patas.

Playa de A Calzoa

Esta playa resguardada es ideal para los días más fríos, ya que su orografía nos defiende de los vientos más fuertes en muchas zonas. / Turismo de Galicia

Se trata de la otra mitad de la anterior playa. Este extremo más recogido resulta ideal para los días más fríos de otoño e invierno. Es la opción perfecta para un paseo corto y que nuestro perro pueda jugar sin molestar a otros viandantes.