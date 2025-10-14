Aquí se admiten perros: estas son las mejores playas para pasear con tu mascota este otoño en Vigo
Con el fin de la temporada de baño, nuestras mascotas pueden volver a pisar la mayoría de arenales gallegos
Aunque no lo parezca por la temperatura, el verano ya ha pasado y con él la temporada en la que los perros no pueden entrar a la playa. Desde el pasado 30 de septiembre, la mayoría de arenales de Galicia dan por terminada la temporada de baño y nuestras mascotas pueden volver a pasear por ellos.
Las playas son lugares ideales para pasear, ya sea solo o acompañado por tu perro. Pero para estos últimos, los metros de arena y agua pueden convertirse en todo un parque donde jugar y correr hasta agotar el exceso de energía.
La presencia de perros en playas no está libre de polémicas incluso en esta época, ya que en muchas ocasiones pueden ser un elemento disruptivo para la fauna de la zona. Sin embargo, en la zona de Vigo encontrarás algunas zonas en las que tu perro podrá disfrutar sin preocuparte por estas cuestiones.
Las mejores playas de Vigo y alrededores para ir con tu perro este otoño
Para que una playa gallega sea considerada como canina, esta debe estar señalizada, incluida en alguna ordenanza municipal y figurar en directorios oficiales. Sin embargo, fuera de la temporada alta del verano, en la mayoría de arenales podrás llevar a tu mascota.
Aunque esté permitido que entren a la playa, debes seguir normativas generales como la de recoger sus excrementos, llevar el microchip y las vacunas al día, llevar bozal y correa y estar siempre vigilados. En los siguientes arenales tu perro será bienvenido todo el año:
Plata de Cesantes
Se trata de la playa más frecuentada por vecinos y turistas. Ubicada en la parroquia de Cesantes (Redondela), este arenal está disponible para los perros todo el año. Cuenta con aparcamiento, restaurantes, cafeterías y un paseo marítimo desde la que disfrutaremos de alguna de las mejores estampas de la ría de Vigo mientras paseamos a nuestra mascota.
Playa de Arealonga
Entre Vigo y Redondela, a los pies del barrio de Laredo, esta playa es la opción ideal para acercar a nuestra mascota al mar sin alejarnos demasiado de la ciudad. El paseo cuenta con todos los servicios básicos, multitud de cafeterías e incluso un parque infantil si también vamos con niños. Si nuestro compañero peludo tiene mucha energía, podemos hacer un paseo más largo de lo habitual llegando hasta la ciudad.
Playa de A Foz
Esta playa dividida por el río Lagares es una de las más populares entre los dueños de perros de la ciudad olívica. Su ubicación al final del complejo deportivo que limita con Samil nos da la oportunidad de hacer todo el paseo de las playas con nuestro compañero de cuatro patas.
Playa de A Calzoa
Se trata de la otra mitad de la anterior playa. Este extremo más recogido resulta ideal para los días más fríos de otoño e invierno. Es la opción perfecta para un paseo corto y que nuestro perro pueda jugar sin molestar a otros viandantes.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- Rueda, sobre el Ifevi: «En Vigo, con Caballero, es imposible hacer nada»
- La junta de la Mancomunidad sale escoltada de noche tras los disturbios de la basura
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»