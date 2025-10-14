Una historia de superación: Natalia Sanchidrián presenta en Vigo 'La Montaña' junto a su perra Arán, «la que me sacó del pozo»

Este próximo miércoles 16 de octubre, la sede viguesa de la UNED acogerá «una experiencia con emoción, risas y verdad sin maquillaje». Así define la escritora y formadora en técnicas de liberación emocional Natalia Sanchidrián esta charla, que dará a partir de las 19 horas sobre su último libro 'La Montaña'.

Se trata de una novela inspirada en hechos reales que narra el viaje transformador de Laura, una joven madre monoparental desde los 20 años. Estudiante de educación primaria, multitarea incansable y profundamente conectada con la naturaleza, Laura se adentra en la relación más intensa de su vida: diez años que marcarán un antes y un después. Diez años de amor, pérdida, dependencia emocional y una silenciosa lucha contra la sombra de la depresión.

«Hay días que te cambian la vida y luego está 'La Montaña', que le va a dar la vuelta a entera a la tuya», anuncia su autora, que llega a Vigo en su camper y junto a su perrita Arán, «la que me sacó del pozo cuando no quedaban fuerzas. La que me enseñó que a veces, quien te salva, tiene cuatro patas y un corazón más grande que el tuyo», explica en una reciente publicación en sus redes sociales anunciando su visita a la ciudad olívica.

Según su autora se trata de «una historia basada en hechos reales sobre amor, desamor, drama, relaciones tóxicas, sanación de heridas y todo con un toque de humor que no dejará indiferente a nadie», explica.

Natalia Sanchidrián no estárá sola en el aula de la UNED, situada en el auditorio de Mar de Vigo de Beiramar, ya que además de acudir con su mascota, entrevistará a una escritora 'Best Seller' internacional de Planeta, cuyo nombre ha preferido no desvelar.

La entrada es gratuita hasta completar aforo y la asistencia está abierta al público en general y también a los alumnos de la Universidad a Distancia, que podrán asistir a la charla de manera presencial o de forma online en 'streaming' en directo o en diferido. Aquellos que se quieran inscribir pueden enviar un mensaje privado al perfil de la escritora, y ella misma tramitará la inscripción.

¿Quién es Natalia Sanchidrián?

Natalia Sanchidrián (Madrid, 1972) es autora y formadora en técnicas de liberación emocional y elaboración de creencias. Tras sufrir abusos sexuales desde los cuatro años, vivió sometida por un trauma que la acompañó a lo largo de toda su vida y que desembocó en problemas emocionales, depresión y trastornos alimentarios. Tras superar esa etapa pidiendo ayuda, empezó a formarse como coach y ETF Trainer en distintos países, para así poder ayudar a los que, como ella, no logran liberarse de sus emociones.

Vivió y trabajó en ocho países diferentes, comenzó a descubrir su verdadero potencial y regresó a España con un propósito: enfrentarse a sus miedos y publicar sus libros.

Hoy es autora en Planeta, además de una apasionada de la Inteligencia Emocional y estudiante de Psicología, que da conferencias a escala internacional.