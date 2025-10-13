Pon a prueba tu conocimiento sobre las mascotas a través del tiempo

Desde tiempos remotos, los animales han estado al lado de los seres humanos. Hace unos 140000 años, los primeros perros colaboraban en la caza y protegían a sus familias. En la antigua Roma, custodiaban propiedades y ayudaban en las labores de pastoreo. Con el paso del tiempo, la relación con las mascotas se volvió más cercana y afectuosa: en el siglo XIX, la nobleza europea comenzó a criar razas específicas como compañía, y en el siglo XX, la vida urbana fomentó la popularidad de aves, peces y pequeños mamíferos, consolidando a los animales como verdaderos compañeros de vida.

¡Ahora es tu turno! Descubre cuánto sabes sobre la historia y cultura de los animales que nos acompañan con nuestro quiz interactivo. Responde, aprende y diviértete mientras viajas por siglos de curiosidades y datos históricos sobre tus compañeros favoritos.

Si prestaste atención a la introducción, tendrás pistas para acertar:

¿Hace aproximadamente cuántos años se domesticaron los primeros perros?

¿Qué civilización fue la primera en criar perros por características específicas (razas)?

¿Qué animal era considerado sagrado en el Antiguo Egipto?

¿Qué cultura creía que los perros ayudaban a las almas a cruzar al más allá?

¿Qué ocurrió con los gatos durante la Edad Media europea?

¿Qué animal acompañó durante siglos a los marineros para mantener los barcos libres de plagas?

¿Qué tipo de mascota se volvió popular con la nobleza europea en el siglo XIX?

¿En qué siglo comenzaron a popularizarse aves, peces y pequeños mamíferos como mascotas?

¿Qué avance del siglo XX transformó el cuidado de las mascotas en el hogar?

¿Qué mascota es símbolo de buena suerte en Japón?

