Pon a prueba tu conocimiento sobre las mascotas a través del tiempo
Explora siglos de vínculos entre humanos y mascotas mientras te diviertes.
Desde tiempos remotos, los animales han estado al lado de los seres humanos. Hace unos 140000 años, los primeros perros colaboraban en la caza y protegían a sus familias. En la antigua Roma, custodiaban propiedades y ayudaban en las labores de pastoreo. Con el paso del tiempo, la relación con las mascotas se volvió más cercana y afectuosa: en el siglo XIX, la nobleza europea comenzó a criar razas específicas como compañía, y en el siglo XX, la vida urbana fomentó la popularidad de aves, peces y pequeños mamíferos, consolidando a los animales como verdaderos compañeros de vida.
¡Ahora es tu turno! Descubre cuánto sabes sobre la historia y cultura de los animales que nos acompañan con nuestro quiz interactivo. Responde, aprende y diviértete mientras viajas por siglos de curiosidades y datos históricos sobre tus compañeros favoritos.
Si prestaste atención a la introducción, tendrás pistas para acertar:
