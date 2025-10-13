La peli para ver al lado de tu perro y con pañuelos que está entre lo más visto de Netflix a nivel global

Que las mascotas y los animales en general tienen tirón en las producciones audiovisuales no es novedad. Y es por ello que Netflix esté apostando últimamente por este nicho temático que le está reportando un excelente 'feedback'. Claro que detrás ha de haber una historia y un elenco que cale en el espectador.

Es el caso de 'Animal', uno de los grandes éxitos de esta plataforma que casi dos semanas después de su estreno, sigue como la serie más vista en España y entre las diez más vistas a nivel global, con Luis Zahera y el resto del reparto, exportando el acento gallego y la tradición ganadera (así como el amor por las mascotas) de Galicia al resto del mundo.

El pasado día 10, Netflix estrenaba otra producción 'de cuatro patas' que ha encandilado a los corazones de todo el planeta. En este caso es una película, ahora mismo la que lidera mayor número de visualizaciones a nivel global en el catálogo de la N roja mayúscula, y aupada al tercer lugar en España, donde ha recibido el mayor número de 'me gusta'.

Se trata de 'Caramelo', una producción brasileña, dirigida por Diego Freitas, y protagonizada por Rafael Vitti y por Amendoim, nombre real del perro que comparte pantalla con el intérprete humano.

En 'Caramelo', Pedro Dantas (Vitti) es un joven chef en pleno ascenso profesional que ve cómo su vida cambia radicalmente al recibir un devastador diagnóstico médico. A su lado aparece Caramelo (Amendoim), un perro callejero cuyo vínculo será vital en este proceso que vive el protagonista.

Una tragicomedia familiar que combina emoción, humor y una amistad inesperada, en la que el talentoso cocinero está a punto de cumplir su sueño de abrir su propio restaurante en São Paulo, pero su enfermedad pone todo patas arriba.

La pareja protagonista de la película. / Netflix

En medio del caos emocional y físico del tratamiento por el tumor que sufre, un perro mestizo callejero de color caramelo entra en su vida. Este fiel compañero, que da nombre a la película, le salva en momentos críticos, le devuelve el sentido del humor, la esperanza y le recuerda el valor de las conexiones inesperadas y del amor incondicional.