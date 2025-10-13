El cambio legal que pillará por sorpresa a muchos gallegos con animales exóticos

Los dueños de animales exóticos en Galicia y en el resto de España podrían tener que adaptarse a nuevos cambios. El Ministerio de Derechos Sociales pone en marcha la tramitación del real decreto en el que se especificará qué especies exóticas podrán tener como mascota en los hogares del país.

Esta nueva normativa ha sido publicada en consulta pública para que tanto propietarios de animales como empresas y miembros del sector profesional puedan compartir sugerencias con las que mejorar el texto.

Los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de elaborar el listado de animales permitidos serán su peligrosidad, el riesgo de transmisión de enfermedades, el impacto en la biodiversidad y el bienestar de estas especies en condiciones de cautividad doméstica.

Mayor desarrollo de la Ley de Bienestar Animal

Esta nueva iniciativa es un paso más en el desarrollo de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. De hecho, este listado se elaborará en paralelo a otro real decreto centrado en regular las condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar animal en espacios destinados a la cría, la venta o el alojamiento de mascotas.

La medida busca actualizar la normativa actual y unificar los criterios desiguales que existen en esta materia dentro de cada comunidad autónoma. Desde el Ministerio apuntan que recabarán las sugerencias de la consulta pública antes de sancionar ambos decretos.

El objetivo de estos decretos es garantizar el bienestar y la salud de los animales, así como la formación adecuada del personal a cargo de su cuidado, así como armonizar los criterios en todo el territorio nacional.

Una vez superada la fase de consulta pública, los textos se sumarán a los nuevos reglamentos sobre la identificación de animales de compañía o el curso obligatorio para propietarios de perros y la exigencia de un seguro de responsabilidad civil para estos; ambas ya en fase de tramitación.

Animales exóticos permitidos en España a día de hoy

A día de hoy, la ley señala como animales de compañía exóticos aquellos que pertenecen a una especie no autóctona y que dependen de la convivencia con el ser humano. El listado positivo de animales de compañía de la Ley de Bienestar Animal contempla estos animales exóticos: