Los voluntarios del refugio santiagués, contra el sacrificio de Gosu, Krenchy y Kayser: «Crónica de tres mortes anunciadas»

Duro escrito de la asociación del voluntariado activo del Refuxio de Bando, Volaban, tras decretarse la eutanasia para tres perros considerados peligrosos. Tras producirse dos incidentes en una semana, el Patronato del Refugio acordó este martes someter a la eutanasia al pitbull que atacó a dos trabajadores del centro y a otros dos canes. Así lo confirmó el Concello de Santiago en un comunicado en el que se indica que «os membros do padroado aprobaron por maioría absoluta (11 de 15 votos) dar luz verde á recomendación da veterinaria», que pasa por el sacrificio de los tres animales.

Tras ello, la asociación Volaban (Voluntariado Activo de Bando) ha difundido un escrito en el que denuncian que en octubre de 2023 la veterinaria del Refuxio redactó «un informe demoledor no que denuncia que se están vulnerando as liberdades dos cans e gatos, os cales teñen que vivir permanentemente confinados en lugares reducidos, sen poder acceder a espazos libres de maneira cotiá». Dos años despúes, cuando se han producido los ataques a cuidadores, la misma facultativa «que no 2023 denunciaba a situación precaria dos animais é a mesma que solicita a eutanasia de tres cans, sans, dous deles sen antecedentes claros de ataques».

«Perros aislados en los caniles»

«E nos preguntámonos —señala la asociación— por que neste intervalo de tempo de dous anos non se realizou ningún outro informe no que se solicitaba a axuda profesional de expertos en conduta animal para poder rehabilitar a estes animais? A solución foi simple, permitiuse que os cans quedasen illados en caniles durante meses, incluso anos, prohibíndolle así calquera tipo de interacción cos seus iguais e coas persoas. Kaiser, un dos cans proposto para eutanasia, leva totalmente confinado nun canil dez meses. Que animal pode conservar a cordura nesta situación? Como se pode permitir que nun refuxio de animais sucedan feitos tan graves?», denuncia.

Perros en el Refuxio de Bando, en Santiago. / Jesus Prieto

Los voluntarios de Bando sostienen que lo sucedido, al igual que las muertes de animales del refugio en peleas, son el resultado de una «mala xestión» por parte del Patronato, «que non persegue o benestar animal, senón a vía máis rápida e económica». También recuerdan que miembros de la asociación han ofrecido en varias ocasiones pagar de su bolsillo a etólogos que ayuden a la rehabilitación de estos perros pero que siempre se rechazó dicha propuesta.

«A estes tres animais non se lles dou a oportunidade de reconducir a súa conducta. Non se traballou con eles. Atopámonos nunha situación crítica. Este ataque poderíase ter evitado se existise un protocolo de actuación para casos similares», concluye el escrito.

Recogida de firmas en Change.org

Al margen del colectivo de voluntarios, se ha abierto una iniciativa virtual (enlace), en la plataforma de apoyo Change.org titulada 'Salvemos a Gosu, Krenchy y Kaiser del refugio de Bando', que este jueves 9 de octubre ya acumula más de 1.700 rúbricas. «En la perrera de Bando (Santiago de Compostela) hay tres perros a los que se les ha dictado sentencia de muerte», reza esa reivindicación, en la que se exige «que se suspenda cualquier eutanasia prevista hasta realizar una valoración etológica profesional e independiente; que se revisen los protocolos del refugio de Bando relativos al manejo y cuidado de sus habitantes; y que se garantice transparencia y control público sobre cada decisión de este tipo».

En esa iniciativa explican que la agresión de Gosu a dos trabajadores del centro «se produjo en un momento puntual, mientras se limpiaba su canil con una manguera sin retirar al perro del recinto, lo que generó una situación de estrés extremo». En este sentido, consideran que «parte de la responsabilidad recae en la falta de formación en comunicación canina que deberían tener los trabajadores para desempeñar su labor de forma segura y respetuosa».

Kayser es uno de los perros que se ha dedicido sacrificar. / Refuxio de Bando

Con respecto al sacrificio de los otros dos perros, explican que «han sido condenados sin justificación clara, simplemente porque así lo decidió el patronato, y porque arrastran la etiqueta de PPP (perros potencialmente peligrosos)».

Aviso de la movilización convocada para este sábado en Santiago contra el sacrificio de los tres perros del refugio de Bando. / FDV

A estos escritos y reivindicaciones virtuales, en los perfiles animalistas de las redes sociales se está fomentando una movilización en contra del sacrificio de estos tres perros, que se celebrará este sábado día 11 de octubre, a las 12 horas, en la Alameda de Santiago de Compostela, «para gritar por ellos».