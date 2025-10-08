¿Se puede dejar una herencia a tu mascota?: «Es mejor dejarlo todo bien atado antes de que haya problemas»

Las mascotas son un miembro más de la familia. A medida que más personas las consideran así, surgen dudas y necesidades sociales y jurídicas para cubrir cuestiones que antes no se planteaban. Una de las dudas más comunes en los dueños es: ¿Se puede dejar una herencia a tu mascota?. El veterinario Víctor Algra lo explica: «Es mejor dejarlo todo bien atado antes de que haya problemas».

Según lo recogido por la legislación española y como comenta el veterinario en el programa 'Zapeando' de La Sexta, no es posible nombrar heredero a nuestro gato o nuestro perro.

¿Qué dice la ley sobre la herencia para mascotas?

Como explica Algra: «Desde que entró en vigor la ley 17/2021, los animales ya no son considerados como cosas sino como seres vivos con sensibilidad, pero, siguen sin ser personas físicas ni jurídicas». Por lo tanto, «siguen formando parte de ese inventario de bienes a heredar».

Como señala el divulgador, si no has especificado qué sucede con tu mascota en el momento de tu fallecimiento, esta podría terminar dependiendo de la administración o de la buena voluntad de un familiar. Por este motivo, Algra recomienda: «Es mejor dejarlo todo bien atado antes de que haya problemas».

Aunque los animales no puedan heredar, existen distintas vías para asegurar el futuro de tu mascota. Por ejemplo, podrás incluir un legado condicionado en tu testamento. Esta figura legal consiste en nombrar a una persona específica como beneficiaria de una parte de tu herencia, pero con una condición clara: que se encargue del cuidado de tu mascota hasta su fallecimiento.

Si la persona designada no cumple, el dinero o los bienes asignados pasarán automáticamente a una persona sustituta, que tú mismo habrás elegido al redactar tus últimas voluntades. En el caso de no contar con una persona de confianza, podrás nombrar a una protectora de animales como encargada del cuidado de tu mascota utilizando la misma figura legal.

En el caso de que cuentes con un gran patrimonio, existe la posibilidad de crear una fundación para el cuidado exclusivo de tu mascota, aunque se trata de una opción más compleja desde el punto de vista legal y fiscal. Este tipo de fundación puede gestionar recursos importantes y garantizar el bienestar del animal a largo plazo.