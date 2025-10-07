¡Llega el reto más emplumado del año!
Tres pistas, tres especies: ¿Podrás reconocer a estos viajeros del aire?
Desde los trópicos hasta los polos, las aves habitan cada rincón del planeta. Su vuelo, su canto y su instinto migratorio las convierten en protagonistas esenciales de los ecosistemas. Polinizan, recorren miles de kilómetros y transforman paisajes con su sola presencia.
Este reto te invita a redescubrir su asombrosa diversidad a través de tres pistas, cada una de las cual es corresponde a una palabra que deberás adivinar. Pon a prueba tu conocimiento y tu curiosidad.
ESPECIE 1
ESPECIE 2
ESPECIE 3
Si te ha gustado este reto, ¡prueba ahora otros tests y sigue poniendo a prueba tu conocimiento.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Frigoríficos cumple el trámite ante el campeón de liga y del mundo
- Conxemar altera el tráfico en Vigo: cortes y cambios en AP-9, Ifevi y Peinador
- O Buraco: medio siglo de sabor, historia y valentía
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Un operario herido y decenas de usuarios afectados por una descarga eléctrica en el Paseo de Colón de Pontevedra
- Grandes cadenas de hostelería se interesan por el local más codiciado de Porta do Sol
- Atracan con armas una sucursal bancaria de O Porriño y dejan atados a los empleados y a un cliente
- Stellantis aleja de Vigo la producción de componentes para la furgoneta K9 «low-cost»