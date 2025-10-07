Atención, dueños de gatos: multas históricas a quienes ignoren estas normas

La Ley de Bienestar Animal establece nuevas obligaciones para los dueños de gatos y no todos los dueños las conocen. Quienes no cumplan con esta normativa podrían enfrentarse a multas históricas de hasta 200.000 euros.

El objetivo de la ley es claro: frenar el abandono, la cría incontrolada y cualquier forma de maltrato hacia los felinos. Los cambios en la normativa sobre mascotas incluyen la obligatoriedad del microchip o de la esterilización.

La norma incluye sanciones por algunas infracciones que han despertado polémicas durante toda la tramitación, como las referidas al tiempo que pueden pasar solas en casa nuestras mascotas.

Dejar a tu gato solo, registrarlo y esterilizarlo

Una de las medidas más polémicas de esta norma es la que se relaciona con las vacaciones de los dueños. Ahora, tu gato no podrá estar solo en casa más de 72 horas consecutivas. Estás obligado a buscar a una persona que lo cuide si planeas ausentarte más días.

Además, queda descartado dejar al animal en zonas como terrazas, balcones, trasteros o espacios inadecuados, así como dejar que deambule por la calle sin vigilancia. En estos casos, la infracción se considera grave y cuenta con multas de hasta 50.000 €.

Otro de los cambios más significativos está el del registro. Todos los gatos domésticos deben estar inscritos en el registro oficial de animales de compañía y tener puesto el microchip. El registro debe hacerse durante los primeros meses del animal e incumplirlo será considerado infracción grave y puede ser sancionados también con 50.000 €.

Además, salvo para criadores autorizados, la esterilización es obligatoria y debe hacerse antes de los seis meses de vida del felino. En este caso, la sanción escala hasta los 200.000 €, ya que se considera infracción muy grave.

Aunque las sanciones son severas, apuntan a mejorar la vida de nuestras mascotas, controlando las colonias callejeras, las camadas no deseadas y el ciclo de abandono al que se enfrentan estos animales.