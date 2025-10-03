La historia de Tom y Jerry: dos perros «muertos de miedo» rescatados por La Isla de Tali
La protectora de Nigrán narra en sus redes sociales el triste estado en el se encontraban estos peludos cuando fueron hallados en dos municipios de Galicia, un episodio que cada vez se repite con más frecuencia: «Es nuestro día a día»
«Estamos con el corazón encogido». Es lo que transmitía, hace cinco días, Natalia Rodríguez -más conocida como Tali- cuando contaba en el perfil de la redes sociales del refugio que gestiona en A Ramallosa (Nigrán), el duro episodio que les había tocado vivir. «Cogimos dos perros con jaula trampa, fueron dos rescates superdifíciles, en dos ayuntamientos completamente distintos, y tenían un miedo atroz, bueno, tienen: de chillar como locos tan solo con acercarte un poquito a ellos», expresaba la nigranesa en el vídeo de La Isla de Tali.
«¿Cuánto tiene que sufrir un animal para llegar a este punto?», concluía su relato, mientras mostraba a estos peludos al fondo de una jaula, todavía muy asustados.
Este viernes, la protectora ha resumido en un pequeño vídeo -que acompaña a esta información- cómo fue el proceso desde que rescataron a Tom y Jerry, (como así les llamaron) hasta hoy. Las desgarradoras imágenes muestran las reacciones de rebeldía de dos animales aterrados, a los que, como en su día explicó Tali, era casi imposible acercarse para regalarles una caricia y poder tranquilizarles.
A Tom, de tres meses, y a Jerry, de tres años, aún les queda un largo camino por delante para que confíen y se sacudan ese miedo y esas «cicatrices invisibles que necesitan tiempo para sanar». No obstante, La Isla de Tali lanza un mensaje en busca de «una familia que les deje volver a nacer».
Un hogar de cuidados para muchas especies
La isla de Tali es el refugio de una joven de Nigrán quien, junto a su familia y un grupo de voluntarios, lleva una década rescatando y dando una segunda oportunidad a caballos, ponis, ocas, cerdos, cobayas, pájaros, reptiles, cabras, corderos, gatos y perros, entre otros animales, que han sido abandonados, o que tenían un destino peor: ser sacrificados. Para la adopción de perros, la protectora ofrece en su web (en este enlace) un cuestionario para encontrar la mejor combinación perro-familia. Cualquier duda con el formulario se puede resolver en el número de teléfono 622535284. En su portal web también ofrece otras opciones para colaborar como el voluntariadoo las donaciones.
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Cuatro flamencos descubren uno de los rincones más bellos de la ría de Vigo
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- Davila 02/10/2025
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin