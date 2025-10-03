La historia de Tom y Jerry: dos perros «muertos de miedo» rescatados por La Isla de Tali

«Estamos con el corazón encogido». Es lo que transmitía, hace cinco días, Natalia Rodríguez -más conocida como Tali- cuando contaba en el perfil de la redes sociales del refugio que gestiona en A Ramallosa (Nigrán), el duro episodio que les había tocado vivir. «Cogimos dos perros con jaula trampa, fueron dos rescates superdifíciles, en dos ayuntamientos completamente distintos, y tenían un miedo atroz, bueno, tienen: de chillar como locos tan solo con acercarte un poquito a ellos», expresaba la nigranesa en el vídeo de La Isla de Tali.

«¿Cuánto tiene que sufrir un animal para llegar a este punto?», concluía su relato, mientras mostraba a estos peludos al fondo de una jaula, todavía muy asustados.

Este viernes, la protectora ha resumido en un pequeño vídeo -que acompaña a esta información- cómo fue el proceso desde que rescataron a Tom y Jerry, (como así les llamaron) hasta hoy. Las desgarradoras imágenes muestran las reacciones de rebeldía de dos animales aterrados, a los que, como en su día explicó Tali, era casi imposible acercarse para regalarles una caricia y poder tranquilizarles.

A Tom, de tres meses, y a Jerry, de tres años, aún les queda un largo camino por delante para que confíen y se sacudan ese miedo y esas «cicatrices invisibles que necesitan tiempo para sanar». No obstante, La Isla de Tali lanza un mensaje en busca de «una familia que les deje volver a nacer».

Un hogar de cuidados para muchas especies

La isla de Tali es el refugio de una joven de Nigrán quien, junto a su familia y un grupo de voluntarios, lleva una década rescatando y dando una segunda oportunidad a caballos, ponis, ocas, cerdos, cobayas, pájaros, reptiles, cabras, corderos, gatos y perros, entre otros animales, que han sido abandonados, o que tenían un destino peor: ser sacrificados. Para la adopción de perros, la protectora ofrece en su web (en este enlace) un cuestionario para encontrar la mejor combinación perro-familia. Cualquier duda con el formulario se puede resolver en el número de teléfono 622535284. En su portal web también ofrece otras opciones para colaborar como el voluntariadoo las donaciones.