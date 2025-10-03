Herido un trabajador de un refugio gallego tras ser atacado por un perro peligroso

Un trabajador del Refuxio de Bando de Santiago ha resultado herido de gravedad este viernes tras ser atacado por un perro de raza peligrosa, el mismo que estuvo a punto de herir este lunes a otra operaria que consiguió salvarse por los pelos. Según fuentes policiales, el suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana, cuando el hombre realizaba tareas de limpieza en el canil donde se encontraba el animal.

Al parecer, este perro, de raza pitbull, llegó al refugio hace un mes, después de que ya se denunciase otra agresión a una persona, por lo que el lacero y la Policía Local procedieron a su traslado a la perrera. Es un can muy agresivo, pero aún así no estaba en un canil de seguridad, ya que el único con el que cuenta Bando está ocupado por otro animal de características similares, según fuentes conocedoras de la situación del refugio. Estos caniles especiales permiten que los trabajadores hagan la limpieza del recinto sin tener contacto con el animal peligroso.

Sin embargo, el pitbull que ha atacado al trabajador este viernes estaría, según las mismas fuentes, en un canil normal. Cuando el trabajador entró para hacer la limpieza, el can se abalanzó sobre él y le mordió en los brazos y en las piernas. Además, la víctima tuvo que luchar con el perro durante varios minutos para conseguir desprenderse de él.

Compañeros de la víctima dieron la voz de alarma a los servicios de emergencias pasadas las 10.00 horas de este viernes. Hasta el Refuxio de Bando se desplazaron, de inmediato, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, así como una ambulancia que procedió al traslado del herido, que perdía sangre debido a las heridas, a un centro sanitario para recibir asistencia médica.

En el Refuxio de Bando hay actualmente unos 500 animales; entre perros y gatos. El perro que provocó este incidente está ahora a la espera de lo que determine la autoridad judicial, que es la que puede ordenar su sacrificio. Trabajadores y voluntarios del refugio han denunciado ya en repetidas ocasiones las condiciones precarias en la que se encuentran los animales y las instalaciones. Han llegado a recoger 11.000 firmas para reclamar mejoras a los responsables.

Otro ataque esta misma semana

Lo cierto es que no es el primer ataque que sufre un trabajador del centro por parte de este animal. UGT denunciaba este mismo lunes, 29 de septiembre, otro incidente similar. En un informe enviado a la alcaldesa de Santiago, la organización sindical indica el mismo lunes se produjo otro ataque "que puido ter moi graves consecuencias", puesto que el mismo pitbull "atacou á empregada que estaba a limpar o seu canil". UGT asegura que "non é a primeira vez que sucede un incidente semellante e revela a situación insostible que vimos denunciando nos últimos meses, sen que se rexistrena vances".

Denuncia que "non existe un protocolo de actuación fronte a estes casos" y que el personal que atiende directamente a los animales "nunca recibiu formación de ningún tipo". Entiende que «é imprecindible, prioritario e urxente que se lles proporcione unha formación específica sobre esta materia (manexo de animais potencialmente perigosos)" y recuerda que "é un dereito de todas as persoas traballadoras".

Además, UGT, incide en las carecias del Refuxio de Bando "a todos os niveis", ya que, asegura, "o cadro de persoal está claramente infradimensionado; as instalacións son precarias e sobresaturadas; e os recursos materiais son escasos e obsoletos". El sindicato exige que se adopten de manera inmeas medidas necesarias para «lograr que situacións como a acontecida non se poidan repetir e evitar ter que lamentar consecuencias máis serias».

La versión del Concello de Santiago

Tras conocer lo sucedido, el Concello de Santiago, que preside el organismo que gestiona el Refuxio de Bando, ha indicado que está "en contacto desde o primeiro momento coa Dirección do centro de animais e coa familia da persoa afectada para seguir a súa evolución e desexarlle a súa pronta e total recuperación". Con esto, ha confirmado que "o can involucrado no incidente chegou ao Refuxio hai un mes e está cualificado como potencialmente perigoso".

Desde Raxoi aseguran que "o Padroado, reunido a semana pasada, avaliou a situación deste exemplar a raíz dun primeiro expediente e xa se pedira á empresa encargada de riscos laborais, formación específica por se non a tiveran sobre protocolos de actuación con animais agresivos ou potencialmente perigosos". El gobierno local ha avanzado que "o concelleiro Xesús Domínguez solicitou informes á dirección do centro e á veterinaria para remitir ao xulgado (que instrúe as dilixencias) e que será o que determine as actuacións pertinentes".