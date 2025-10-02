¿Cuánto tiempo puede estar un perro solo en casa? Esto dicen los expertos en bienestar animal

Dejar a tu perro solo en casa puede ser todo un quebradero de cabeza tanto para dueños como para mascotas. Al margen de los problemas que puede haber con quienes viven alrededor o lo que estipula la ley, ¿cuánto tiempo puede estar solo en casa un perro según los expertos?

Según la Ley de Bienestar Animal, los perros no se pueden quedar solos más de 24 horas. Además, muchos animales sufren estrés y ansiedad, lo que puede derivar en mobiliario dañado, ruidos que molesten a los vecinos y secuelas para tu mascota.

La organización de defensa animal, Vier Pfoten, explica: «Los perros son animales profundamente sociales, orientados a la vida en grupo. En la manada se sienten protegidos y cada miembro cumple una función. Por eso, cuando se enfrentan a separaciones en casa, no todos lo llevan igual».

Varía en función de cada animal

Según la organización, algunos perros pueden tolerar los periodos sin compañía, pero otros entran en un estado de pánico a los pocos minutos de que sus dueños se hayan marchado. Ahora bien, la recomendación general es que no pasen más de cuatro a seis horas solos.

Los expertos señalan que la mayoría de canes necesitan salir a la calle después de unas cinco horas y que la sensación de abandono que pueden experimentar puede tener efectos emocionales en el animal. Esto lleva a que muchos dueños tengan que recurrir a cuidadores y guarderías caninas.

Según comentan desde Vier Pfoten, se distinguen dos tipos de situaciones con perros que se quedan solos: los que sufren ansiedad por separación y la pérdida de control. Los animales que sufren el primer escenario experimentan nerviosismo y estrés al separarse de su humano; suele estar asociado a experiencias traumáticas como una separación temprana de la madre, cambios de domicilio o haber sido un perro callejero.

Las señales que muestran los canes cuando padecen este tipo de ansiedad son aullidos y ladridos continuos al quedarse solos, arañar puertas y muebles, no moverse de la puerta de casa o mantener una actitud sumisa cuando vuelven a tener compañía; así como muestras de fatiga después de haber pasado mucho tiempo sin compañía.

La directriz que apuntan distintas organizaciones y expertos es clara: los perros deben estar acompañados y sentirse seguros para evitar que sufran cuando deben quedarse solos.