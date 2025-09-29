Llega a Galicia la innovadora comida para gatos que disminuye la alergia en personas: dónde comprarla en Vigo

Llega a Galicia el primer alimento para gatos capaz de disminuir la alergia que le provocan a las personas. Se trata de un pienso que ha conseguido neutralizar la proteína en la saliva de los felinos responsable de provocar alergia en humanos.

Según Nestlé Purina, la compañía que ha diseñado el producto, este pienso puede ayudar a mejorar la convivencia con estas mascotas. Según sus estimaciones, uno de cada cinco adultos padece algún grado de alergia al pelo de gato.

Este alimento para felinos, comercializado con el nombre de Pro Plan LiveClear, ya está disponible en algunos establecimientos y centros veterinarios de Vigo y otras localidades de la comunidad.

Cómo funciona el Pro Plan LiveClear

Aunque la mayoría de personas cree que es el pelo de gato lo que provoca la alergia, los estudios más recientes han conseguido detectar el origen del problema en otro punto: la saliva. Los investigadores apuntan a que la proteína Fel d 1, localizada en las glándulas salivales de estos animales, se pasa al pelo cuando se acicalan y desde allí se dispersa provocando la alergia.

La comida Pro Plan LiveClear neutraliza la proteína Fel d 1 mientras el animal mastica el pienso, lo que reduce los alérgenos que liberará en el entorno al limpiarse lamiéndose el pelo. Esta proteína está presente en todos los gatos sea cual sea su raza, edad, sexo, tipo de pelo o entorno.

El alimento ha sido testad y está recomendado para todos los gatos sanos, ya que no altera su fisiología. Asimismo, este pienso es el resultado de una investigación de más de diez años que ha sido publicada en la revista especializada Immunity, Inflammation & Disease, donde aseguran que después de tres semanas de consumo diario el 97% de los gatos presentó una reducción del Fel d 1 activo en su pelaje, con una disminución promedio del 47%.

Desde la compañía confían en que este producto mejorará la convivencia y reducirá la tasa de abandono de mascotas. Tambien recomiendan utilizar otras estrategias complementarias para minimizar el efecto de la alergia como la limpieza frecuente del hogar, mantener la vivienda ventilada y evitar que el gato suba a zonas como la cama o el sofá, donde se acumulan los alérgenos y pasamos muchas horas.

Dónde encontrar el Pro Plan LiveClear en Vigo

Este pienso podrá encontrarse en los establecimientos de Vigo que cuenten con productos de la marca Purina. Entre otros, las tiendas de productos para animales Kiwoko como la localizada en el Centro Comercial Gran Vía y distintas clínicas veterinarias.