Aves bajo la lupa ¿puedes tenerlas en casa?
¡No todas las aves pueden ser tus compañeras de hogar! Observa las imágenes y haz clic en las aves que creas que se pueden tener legalmente. Pon a prueba tu ojo experto y diviértete completando el desafío.
Si te ha gustado este reto, ¡prueba ahora otros tests y sigue poniendo a prueba tu conocimiento.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Detenido por la presunta violación a una joven de 19 años en una céntrica calle de Vigo
- Motín' en un pesquero: el barco llega a puerto escoltado por la Guardia Civil
- Tres rampas desde Travesía de Vigo ‘allanarán’ el acceso al macroparque de Finca Matías
- Un hotel en Cangas pasará de pagar 965 euros a 4.900 por la nueva tasa de la basura
- Peinado, hacia el circo mediático contra su primera decisión y las resoluciones de la Audiencia y del Supremo
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo