Aves bajo la lupa ¿puedes tenerlas en casa?

R. V.

¡No todas las aves pueden ser tus compañeras de hogar! Observa las imágenes y haz clic en las aves que creas que se pueden tener legalmente. Pon a prueba tu ojo experto y diviértete completando el desafío.

Si te ha gustado este reto, ¡prueba ahora otros tests y sigue poniendo a prueba tu conocimiento.

