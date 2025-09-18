Si tienes mascota en Galicia, ojo: estos tratamientos veterinarios serán obligatorios en 2025

La ley de Bienestar Animal introduce nuevas obligaciones para los dueños de mascotas. En 2025, identificar, vacunar y cumplir determinados requisitos a la hora de viajar son los elementos que deben tener en cuenta los dueños de perros, gatos y otros animales.

Aunque la Ley 7/2023 crea un marco para proteger los derechos y el bienestar de los animales, cada comunidad autónoma puede ajustar algunos elementos. En el caso de Galicia, la vacunación se ha convertido en un punto de debate.

Medidas obligatorias en Galicia: el debate de la vacunación

Una de las exigencias que se aplica en todo el territorio español es la identificación obligatoria con microchip para perros, gatos y hurones, así como el anillado en aves. Al realizar la identificación en el veterinario, este debe ser inscrito en el registro autonómico correspondiente. Esta es una de las principales medidas para combatir el abandono y localizar animales perdidos.

Por otra parte, la vacunación contra la rabia en perros se ha convertido en un punto de debate. Aunque es obligatoria en la mayoría de comunidades, Galicia y Cataluña no lo exigen por ley, algo que choca con la insistencia de los colegios veterinarios de que implanten su obligatoriedad. Los especialistas resaltan que se trata de una enfermedad letal y una zoonosis.

Perro vacunándose contra la rabia. / Colegio de Veterinarios

Otra de las medidas principales afecta a los centros públicos de protección animal. Estos están obligados a esterilizar a los animales antes de la adopción. Si la mascota no tiene edad suficiente o no puede someterse en ese momento a la cirugía, deben firmar un compromiso de esterilización con seguimiento posterior.

En 2025, la desparasitación interna de las mascotas es obligatoria. Esta medida busca prevenir la transmisión del echinococcus granulosus, un parásito que causa la enfermedad conocida como hidatidosis o equinococosis quística.

Este parásito puede provocar quistes hidatídicos en órganos como el hígado a los pulmones. Esto puede suceder tanto en animales como en seres humanos, quienes pueden llegar a requerir tratamientos quirúrgicos complejos.

Requisitos para viajar con tu mascota

A la hora de viajar fuera del país con nuestra mascota debemos revisar los requisitos de nuestro destino. Mientras en algunos lugares solo se pide contar con la pauta de vacunación vigente, otros sitios exigen una serología que acredite el desarrollo de la inmunidad, así como el pasaporte o un certificado de salud animal.

En la Unión Europea, perros gatos y hurones deben contar con un pasaporte europeo emitido por un veterinario y vacunación antirrábica válida. Además, para países como Finlandia, Irlanda, Malta, Noruega o Irlanda del Norte, la UE exige un tratamiento antiparasitario contra Echinococcus multilocularis entre 24 y 120 horas antes de llegar al destino que debe constar en el pasaporte.

Recomendaciones veterinarias

Al margen de estas medidas obligatorias, la mayoría de veterinarios recomiendan inmunizar a nuestras mascotas con vacunas polivalentes. Estas vacunas previenen contra enfermedades como la parvovirosis, el moquillo o la hepatitis canina en perros; o la panleucopenia, el calicivirus, el herpesvirus o la leucemia felina en gatos.

Asimismo, recomiendan desparasitaciones que se ajusten a tu zona, estilo de vida y el entorno en el que se mueva el animal.