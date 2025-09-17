La sorprendente odisea de un gato: 14 días sin comer ni beber de Turquía a Vigo

En el imaginario popular los gatos negros se asocian a la mal suerte, pero este pequeño felino desafía la superstición con su particular odisea: llega a Vigo desde Turquía después de 14 días sin agua ni comida. La historia ha llegado desde Proyecto Gato, quienes se encargarán durante el día de hoy de realizar un chequeo médico para comprobar que el animal no presenta secuelas.

El pasado lunes llegaba un camión a la ciudad olívica procedente del país turco. Entre los paquetes, los trabajadores del almacén se llevaron una sorpresa al descubrir al polizón entre las cajas. En un primer momento, creían que se trataba de un gato de la zona que se había colado, pero pronto se dieron cuenta de que el gato solo podía haber salido del tráiler.

El gato parecía acostumbrado a los humanos, pero se mostraba esquivo y muy asustado. La sospecha de que el gato hubiese viajado en el camión no solo implicaba que llevase dos semanas sin comer ni beber, sino que también había sobrevivido sin ser aplastado entre los paquetes durante los 4678 kilómetros que separan Turquía de Vigo.

Para confirmar sus sospechas, se pusieron en contacto con el almacén desde el que había salido el transporte y les enviaron fotos del animal. Allí lo confirmaron, el gato era un visitante habitual del almacén turco y uno de los trabajadores se dedicaba a darle de comer y cuidarlo.

El cuidador del animal, que lo había dado por perdido, respondió apenado pidiendo que «cuidaran a su gatito». En el almacén consiguieron darle de comer, pero no fue hasta la noche del martes que pudieron atraparlo para poder llevarlo a un veterinario. Durante la tarde de este miércoles le realizarán pruebas y analíticas para comprobar que no tenga secuelas.

Desde el refugio de animales destacan que el gato parece estar en buen estado y que todavía no tiene nombre. Si buscan uno pueden echar mano de la mitología, porque este pequeño felino, igual que los héroes de la guerra de Troya, ha sobrevivido a un viaje imposible desde Anatolia hasta Europa.