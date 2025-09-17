Así afecta la lluvia en Galicia a tu perro: «El corte de pelo es superimportante»

Aunque puede parecernos que sacar a nuestro perro es siempre más o menos lo mismo, cada estación tiene sus particularidades y debemos adaptarnos a ellas para evitar problemas de salud en nuestras mascotas. Uno de los elementos que pueden terminar causando problemas son las lluvias frecuentes del otoño gallego, como destacan desde la cuenta de Balulapets: «El corte de pelo es superimportante».

Los dueños de mascotas no escatiman en gastos a la hora de cuidar la salud de sus compañeros peludos. Los servicios de estética canina pueden parecer superficiales, pero su ayuda a la higiene de nuestro animal puede resultar clave para mantenerlo sano.

La importancia del corte de pelo

En general, la lluvia no debería suponer un problema para nuestros perros. Sin embargo, cuando esta cae con frecuencia esta «puede causar mal olor, hongos o infecciones en la piel», señalan desde Balulapets en un vídeo subido a TikTok.

Entre otros problemas, la humedad atrapada en el pelo de los perros puede hacerles pasar más frío, lo que puede terminar derivando en otros problemas de salud como infecciones virales similares a las de nuestros resfriados.

#estéticacanina #mascotas #lluvia #CapCut ♬ Pumped Up Kicks - Foster The People @balulapets ☔Durante esta época, es fundamental mantener el pelito de tu perrito bien recortado ✂️. Un corte adecuado ayuda a evitar que la humedad se quede atrapada en su pelo, lo que puede causar malos olores, hongos o infecciones en la piel 🦠. Además, un pelito limpio y cortito hace más fácil mantenerlos dentro de casa 🏡 sin ensuciar tanto. ¡Y así también evitan el frío causado por estar mojados! ❄️ ¿Ya agendaste su baño y corte? En Balula Pets los dejamos limpios, peinaditos y listos para estar contigo todo el día. 💕🐾 #mascotasana

Algo esencial que debemos tener en cuenta durante las semanas de lluvia es el secado. Al volver del paseo, es importante que seques a tu mascota a conciencia para evitar que quede humedad en el pelaje.

Aunque pueda parecer contraintuitivo, un corte de pelo en esta época puede resultar muy útil. Al igual que en verano puede ayudar a mantener al animal fresco, controlar la melena de muestra mascota evitará que se acumule más agua de la cuenta durante el paseo y facilitará las cosas a la hora de secarlo. También puedes utilizar chubasqueros para perro durante el paseo para que tu compañero no se empape.