Un veterinario gallego explica cómo comprobar esto que puede salvar a tu mascota: «Nunca se sabe cuando nos puede sacar de un apuro»

Los dueños de mascotas no escatiman en gastos a la hora de cuidar la salud de sus compañeros peludos. Sin embargo, hay una prueba que no todo el mundo conoce y que puede darte información importante para salvar la vida del animal.

Guillermo, veterinario gallego de Poio (vetdepoio), explica cómo tomarle el pulso a tu perro o a tu gato. Este sencillo gesto puede marcar una diferencia importante en una situación de emergencia. Como señala el divulgador: «Nunca se sabe cuando nos puede sacar de un apuro».

Cómo tomarle el pulso a tus mascotas

A través de un vídeo subido a TikTok, el veterinario muestra cómo tomarle el pulso a tu mascota ejemplificándolo con un peluche. «El pulso se toma en la parte interior de la pata de atrás», explica.

El divulgador comenta que debes notar el hueso de la pata y, en la parte frontal de esa pata trasera, podrás notar el pulso. Guillermo asegura que «se nota bastante fuerte», por lo que es sencillo saber si lo estamos haciendo correctamente.

En el vídeo, señala que debemos fijarnos en que el ritmo de los latidos no sea ni muy rápido ni muy lento. «En los perros es normal tener entre uno y tres latidos por segundo y, en los gatos, entre dos y tres», aclara Guillermo.

Otra de las cosas a las que debemos prestar atención, comenta, es que se trate de un ritmo regular. Además, la intensidad también debe ser sostenida, de lo contrario podría tratarse de una arritmia o un trombo.

Otra prueba que puede decirnos si nuestra mascota se encuentra bien consiste en tocar un punto de sus encías y que esta vuelva a su sitio y recupere su color rosa. Esto se conoce como «tiempo de retorno capilar». Según el veterinario, si la encía tarda más de dos segundos en recuperar su aspecto normal puede ser un indicativo de mala circulación.