¿Puede heredar tu perro? Todo lo que debes saber sobre los derechos de tu mascota

Muchas personas consideran a sus mascotas como un miembro más de la familia. Perros, gatos y otros animalesde compañía se han convertido en compañeros inseparables. Pero, ¿qué ocurre con ellos cuando fallece su dueño? ¿Puede heredar tu perro? Según explica el abogado y economista experto en herencias David Jiménez en su canal de TikTok, la respuesta legal es clara: en España tu perro no puede ser heredero. Sin embargo, existe una fórmula legal que te permitirá asegurarte de que tu mascota esté protegida tras tu fallecimiento.

De acuerdo con la legislación española, los animales no son considerados ni personas físicas ni jurídicas. Por lo tanto, tu perro no puede constar como heredero directo en un testamento. Es decir, no puede recibir dinero, propiedades ni bienes a su nombre. Aunque esto parezca una mala noticia para quienes quieren garantizar el bienestar de su mascota, la ley ofrece alternativas viables para proteger a nuestros amigos de cuatro patas.

¿Qué puedes hacer legalmente por tu mascota?

David Jiménez aclara que, aunque tu perro no puede heredar, lo que sí puedes hacer es incluir en tu testamento lo que se conoce como un legado condicionado. Esta figura legal consiste en nombrar a una persona específica como beneficiaria de una parte de tu herencia (dinero, una vivienda o cualquier bien), pero con una condición clara: que se encargue del cuidado de tu mascota hasta su fallecimiento. De esta forma, no es el animal quien hereda directamente, sino que el legado está supeditado a su bienestar.

¿Qué pasa si la persona incumple?

Una de las grandes ventajas del legado condicionado es que puedes prever situaciones no deseadas. Si la persona nombrada no cumple con la condición de cuidar al animal, el dinero o los bienes asignados pasarán automáticamente a una persona sustituta, que tú mismo habrás designado en el testamento. Esta cláusula de sustitución asegura que no se malgaste el legado y que siempre haya alguien responsable del bienestar de tu perro.

Otra opción interesante, sobre todo si no tienes una persona de confianza, es nombrar a una asociación protectora de animales como encargada del cuidado de tu mascota. Algunas de estas asociaciones están preparadas para acoger animales huérfanos y garantizarles una buena calidad de vida. Al igual que con una persona física, puedes dejarles un legado condicionado para cubrir todos los gastos relacionados con la atención veterinaria, la alimentación y el alojamiento de tu perro.

¿Y si tienes un gran patrimonio?

En casos de patrimonios elevados, también existe la posibilidad de crear una fundación para el cuidado exclusivo de tu mascota, aunque se trata de una opción más compleja desde el punto de vista legal y fiscal. Este tipo de fundación puede gestionar recursos importantes y garantizar el bienestar del animal a largo plazo, incluso más allá de la vida del primer cuidador designado. Sin embargo, requiere asesoramiento profesional y un proceso de constitución más detallado.