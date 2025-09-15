La increíble historia de Thor: el perro que fue invitado a un hotel de cinco estrellas de Ibiza... y acabó adoptado

Ibiza no solo es escenario de fiestas, playas idílicas y atardeceres mágicos, la isla también es testigo de numerosos acontecimientos inolvidables de esos que pellizcan el corazón. Es el caso del perrito ibicenco Thor, cuya vida ha cambiado radicalmente en los últimos días.

Y es que este perro mayor y mestizo llevaba años esperando una familia en el refugio de Sa Coma… y ¡la ha encontrado! Pero la historia no deja indiferente a nadie; es más, la noticia ha cruzado nuestras fronteras y ha llegado a Estados Unidos.

Conocido por su nobleza, Thor era uno de los canes residentes más antiguos del centro de protección animal ibicenco. Pero su edad, tamaño y su difícil pasado jugaron en su contra durante años. A la hora de adoptar un animal nadie se fijaba en él... hasta que llegó su momento.

Todo cambió cuando Nobu Hotel Ibiza Bay lanzó su exclusivo programa para mascotas, Tails of Talamanca, diseñado para ofrecer una experiencia cinco estrellas a nuestros amigos de cuatro patas. En colaboración con Sa Coma, el hotel invitó a varios perros del refugio —incluido Thor— a pasar un día en una de sus suites con vistas al mar. Como si del mejor huésped se tratara. Pero en la experiencia de los perritos no faltó detalle: camas adaptadas, juguetes, golosinas gourmet y hasta masajes caninos.

El plato de comida de bienvenida a los perros invitados al hotel. / NOBU

La aparición de Thor en el evento, sumada a la cobertura de la televisión local y su sesión de fotos en el hotel, despertó la atención de una familia ibicenca, que no dudó en acudir al refugio... ¡y adoptarlo oficialmente! Es decir, un día de cinco estrellas pasó, literalmente, a ser una vida a todo lujo para este perro que llevaba años en la sombra del centro animal.

Desde que la adopción se llevó a cabo, la historia de Thor se ha hecho viral en Estados Unidos y Canadá, y ha sido recogida por medios internacionales como People, conmoviendo a miles de personas y recordando que, a veces, solo hace falta un poco de visibilidad para cambiar una vida. Una sola vida siempre es mucho, al final.

Como parte de su compromiso con el bienestar animal, Nobu Ibiza Bay ha anunciado también que invitará a los voluntarios de Sa Coma a una comida especial en su beach club Chambao al finalizar la temporada, en agradecimiento por su incansable labor.