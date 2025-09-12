Vecinos y protectores de Santa Cruz de Arrabaldo buscan a un perro en evidente estado de desnutrición
La protectora de perros y gatos Progape Ourense ha difundido imágenes del animal en sus redes sociales para ayudar en la búsqueda
Las redes sociales de los vecinos de Santa Cruz de Arrabaldo, en Ourense, se están movilizando para encontrar un perro que muestra signos de abandono y desnutrición. Durante la tarde del jueves se le vio por la parroquia ourensana.
Se trata de un perro adulto de gran tamaño, color marrón y con unas características orejas largas, pero lo que más llama la atención es su delgadez extrema. La protectora de perros y gatos, Progape Ourense, ha compartido una imagen del perro en sus redes sociales.
Según cuentan a través de su perfil de Instagram, ya han intentado cogerlo sin éxito porque «el perro parece bueno, pero está asustado». En la misma publicación, instan a ponerse en contacto con ellos si alguien localiza al animal.
El estado que muestra el perro genera preocupación y la protectora quiere encontrarlo lo antes posible para poder darle asistencia.
- La tasa de la basura queda en 126 euros con descuentos del 100% a familias vulnerables
- Así es la nueva sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- Caballero exige a la ministra de Sanidad «todas las explicaciones del mundo» de por qué Vigo no es sede de los MIR
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- El Concello de Vigo devolverá el dinero de la subida de la tasa de basura si Sogama reduce el canon
- La Policía detiene a una madre por intentar matar a su hija de 10 años
- Ebrio, drogado, sin carné y sin seguro: la temeraria huida de un conductor por Beiramar
- Buscan al dueño de un agaporni azul que apareció en Teis: por su color es uno de los más valorados de su especie