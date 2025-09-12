Vecinos y protectores de Santa Cruz de Arrabaldo buscan a un perro en evidente estado de desnutrición

Las redes sociales de los vecinos de Santa Cruz de Arrabaldo, en Ourense, se están movilizando para encontrar un perro que muestra signos de abandono y desnutrición. Durante la tarde del jueves se le vio por la parroquia ourensana.

Se trata de un perro adulto de gran tamaño, color marrón y con unas características orejas largas, pero lo que más llama la atención es su delgadez extrema. La protectora de perros y gatos, Progape Ourense, ha compartido una imagen del perro en sus redes sociales.

Según cuentan a través de su perfil de Instagram, ya han intentado cogerlo sin éxito porque «el perro parece bueno, pero está asustado». En la misma publicación, instan a ponerse en contacto con ellos si alguien localiza al animal.

El estado que muestra el perro genera preocupación y la protectora quiere encontrarlo lo antes posible para poder darle asistencia.