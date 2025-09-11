Final feliz para el agaporni azul que apareció en Teis: ya está de vuelta con su dueña

Una vecina de Vigo encontró el pasado lunes, en el entorno de Teis, un agaporni personata azul, con cabeza negra. Este jueves, el pájaro pudo volver con su dueña.

Una amiga de la persona que halló el ave publicó un mensaje en un grupo de Facebook especializado en avisos sobre mascotas para localizar a sus dueños: «Se ha encontrado este pequeño. Tiene anilla de identificación. Mensaje por privado».

En los comentarios de la publicación, esta usuaria comenta que el pájaro apareció en la zona de Teis, «cerca del instituto de Os Rosais». Ella misma fue la encargada de informar de que su amiga acababa de entregar el ave a su propietaria.

De los más valorados

Una de las reacciones a este aviso aseguraba que el dueño de este agaporni «¡debe estar desesperado buscandolo!». Y es que, al margen de la belleza por el colorido de su plumaje, cuando su tonalidad es azul, es, dentro de su especie, uno de los más solicitados dentro del mundo de estas aves. En gran medida su gran aceptación y demanda se debe a que son totalmente distintos a sus orígenes ancestrales, además de la belleza que proporciona el color azulado en las aves exóticas.

No es que se trate de especie rara, sino que es una mutación de color de una especie común como el Agapornis personata o el Agapornis roseicollis, siendo más escasos que los verdes y amarillos. Su apariencia se debe a la falta del pigmento amarillo y rojo, dejando solo el pigmento azul en sus plumas. La rareza se debe a la complejidad de obtener esta mutación en la cría, no a que sea una especie diferente.